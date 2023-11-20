Седан Xiaomi и новая Camry дебютировали на престижных автосалонах в США и Китае
В пятницу, 17 ноября, сразу две крупнейшие автомобильные выставки открылись в США и Китае. Если китайские производители представили в Гуанчжоу инновационные модели, то в Лос-Анджелесе были представлены классические машины, причем у некоторых из них приборы были стрелочные, а не цифровые.
Примечательно, что много новинок китайского автопрома могут появиться в ближайшее время и на российском рынке. Марка Tank 700 Hi4-T стала продаваться на рынке РФ в начале 2023 года. Это самый крупный автомобиль в линейке: его длина 5,1 метра, в качестве силовой установки используется тандем двигателя V6 объемом 3,0 л, суммарная мощность гибрида составляет 524 л.с., девятиступенчатый «автомат».
По словам источника, марка Zeekr пока не представлена российскому потребителю из-за угрозы европейских санкций. Но это не помешало ввозить автомобиль в нашу страну. Всего в период с января по октябрь текущего года в РФ было продано 2 102 таких автомобилей. Соотношение динамики и стоимости может обеспечить этой марке статус бестселлера. За нее на китайском рынке просят чуть больше 31 тысячи долларов (2,762 млн рублей). В России цена версии «под ключ» может стартовать от 4,5 млн рублей.
Главными премьерами калифорнийского автосалона стали Toyota Camry и Toyota Crown Signia. Кроме того, вызывает интерес и абсолютно новая модель Subaru Forester с оригинальный кузовом, который стал жестче на 10%. Электромобиль Lucid Gravity удивил гостей автосалона необычным дизайнерским решением — дело в том, что передний багажник может выполнять роль дивана.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Autonews.ru
Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости