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Седан Xiaomi и новая Camry дебютировали на престижных автосалонах в США и Китае
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Седан Xiaomi и новая Camry дебютировали на престижных автосалонах в США и Китае

На автосалонах в США и Китае показали новинки года, которые могут появиться в РФ

В пятницу, 17 ноября, сразу две крупнейшие автомобильные выставки открылись в США и Китае. Если китайские производители представили в Гуанчжоу инновационные модели, то в Лос-Анджелесе были представлены классические машины, причем у некоторых из них приборы были стрелочные, а не цифровые.

Xiaomi SU7
Xiaomi SU7
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Примечательно, что много новинок китайского автопрома могут появиться в ближайшее время и на российском рынке. Марка Tank 700 Hi4-T стала продаваться на рынке РФ в начале 2023 года. Это самый крупный автомобиль в линейке: его длина 5,1 метра, в качестве силовой установки используется тандем двигателя V6 объемом 3,0 л, суммарная мощность гибрида составляет 524 л.с., девятиступенчатый «автомат».

Tank 700 Hi4-T
Tank 700 Hi4-T
Zeekr
Zeekr

По словам источника, марка Zeekr пока не представлена российскому потребителю из-за угрозы европейских санкций. Но это не помешало ввозить автомобиль в нашу страну. Всего в период с января по октябрь текущего года в РФ было продано 2 102 таких автомобилей. Соотношение динамики и стоимости может обеспечить этой марке статус бестселлера. За нее на китайском рынке просят чуть больше 31 тысячи долларов (2,762 млн рублей). В России цена версии «под ключ» может стартовать от 4,5 млн рублей.

Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Crown Signia
Toyota Crown Signia

Главными премьерами калифорнийского автосалона стали Toyota Camry и Toyota Crown Signia. Кроме того, вызывает интерес и абсолютно новая модель Subaru Forester с оригинальный кузовом, который стал жестче на 10%. Электромобиль Lucid Gravity удивил гостей автосалона необычным дизайнерским решением — дело в том, что передний багажник может выполнять роль дивана.

Subaru Forester
Subaru Forester
Lucid Gravity
Lucid Gravity
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Источник: Autonews.ru

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Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За Рулемcarnewschina.com, фирмы производители
Фото:За Рулемcarnewschina.com, фирмы производители
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