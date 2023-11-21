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Чиновники Екатеринбурга пересядут на Lada Vesta

Мэрия Екатеринбурга отказалась от иномарок в пользу отечественных авто

В администрациях российских регионов появилась положительная тенденция — муниципалитеты закупают для госслужащих транспортные средства производства отечественного автопрома.

В частности, мэрия Екатеринбурга осенью 2022 года закупила сразу 11 машин Lada Vesta, суммарно закупка обошлась в 17 181 633 рубля. Стоимость одного автомобиля составила чуть более 1,5 млн рублей. Для сравнения: в октябре 2013 года власти Екатеринбурга размещали заявку на приобретение четырех автомобилей Toyota Camry.

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Ранее стало известно, что автопарк Правительства Москвы пополнился минимум двумя электрокарами Москвич 3е отечественного производства. Известно также, что Москвичи закупили Росгвардия и полиция.

Депутаты Мосгордумы неоднократно обращались с призывом к чиновникам пересесть на отечественные автомобили с целью поддержки и стимулирования российского автопрома.

Источник: e1.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
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