Чиновники Екатеринбурга пересядут на Lada Vesta

Мэрия Екатеринбурга отказалась от иномарок в пользу отечественных авто

В администрациях российских регионов появилась положительная тенденция — муниципалитеты закупают для госслужащих транспортные средства производства отечественного автопрома.

В частности, мэрия Екатеринбурга осенью 2022 года закупила сразу 11 машин Lada Vesta, суммарно закупка обошлась в 17 181 633 рубля. Стоимость одного автомобиля составила чуть более 1,5 млн рублей. Для сравнения: в октябре 2013 года власти Екатеринбурга размещали заявку на приобретение четырех автомобилей Toyota Camry.

Ранее стало известно, что автопарк Правительства Москвы пополнился минимум двумя электрокарами Москвич 3е отечественного производства. Известно также, что Москвичи закупили Росгвардия и полиция.

Депутаты Мосгордумы неоднократно обращались с призывом к чиновникам пересесть на отечественные автомобили с целью поддержки и стимулирования российского автопрома.

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Источник: e1.ru