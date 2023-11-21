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Toyota Yaris Cross 2024
Toyota показала новый компактный кроссовер
Представлен новый кроссовер Toyota Yaris Cross...

Toyota показала новый компактный кроссовер

Представлен новый кроссовер Toyota Yaris Cross с улучшенной гибридной установкой

Европейское отделение Тойоты опубликовало фотографии и первую официальную информацию по новому компакт-кроссоверу Yaris Cross. Он построен на платформе GA-B, которую в компании характеризуют по-драйверски низким центром тяжести. Как и родственный хэтчбек Yaris, кросс-версия будет гибридной.

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Toyota Yaris Cross 2024
Toyota Yaris Cross 2024

Новая установка Hybrid 130 включает в себя 1,5-литровый ДВС и электрический мотор-генератор – в сумме они выдают 132 л.с. и 185 Нм, что обеспечивает разгон до 100 км/ч за 10,7 секунды. Но будет и более бюджетный вариант силовой установки Hybrid 115 – мощностью 116 л.с.

Toyota Yaris Cross 2024
Toyota Yaris Cross 2024

В плане цифровых новинок Ярис Кросс щеголяет новейшим мультимедийным пакетом Toyota Smart Connect, полностью настраиваемой приборной панелью и цифровым ключом доступа к машине, который устанавливается на смартфон.

Toyota Yaris Cross 2024
Toyota Yaris Cross 2024

В компании говорят, что специально для Yaris Cross существенно переработали и улучшили пакет систем безопасности и помощи Toyota T-Mate, включая самые свежие функции Safety Sense. Сообщается, что онлайн-бронирование автомобиля на отдельных европейских рынках будет открыто уже в ноябре.

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За РулемИннокентий Кишкурно
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Фото:За РулемToyota
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