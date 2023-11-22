#
Как сэкономить?Бренд годаШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
У отечественных грузовиков в России осталось меньше 30% рынка
У отечественных грузовиков в России осталось меньше 30% рынка
НАПИ: большая часть рынка грузовиков — за...
Инспектор каждую субботу просит «дыхнуть» – это законно?
Инспектор каждую субботу просит «дыхнуть» – это законно?
Глава ГИБДД Михаил Черников разъясняет права...
Как зафиксировать видеорегистратор и не испортить стекло
Как зафиксировать видеорегистратор и не испортить стекло
Читатель «За рулем» рассказал, чем заменить...

У отечественных грузовиков в России осталось меньше 30% рынка

НАПИ: большая часть рынка грузовиков — за китайскими брендами

Цифры продаж новых грузовиков в РФ, показанные в сентябре, к концу октября стали справедливы для всего 2023 года: более 60% рынка – за китайскими брендами.

Эксперты «За рулем» распилили 9 самых дешевых АКБ — выбирали лучшую!

Если точнее, то продажи грузовиков из Поднебесной составляют 63% общего объема. Всего за год продажи новой грузовой техники КНР в России достигли 72,6 тыс. единиц, что соответствует росту на 312,6%. То есть более чем втрое!

Как видим по диаграмме, наиболее заметны успехи китайских автопроизводителей в сегментах седельных тягачей и самосвалов, сильны их позиции и по строительной технике.

С российскими грузовиками ситуация обратная: если год назад отечественные бренды занимали 52% рынка новых машин, то сегодня – лишь 29,4%...

Источник: НАПИ

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:За Рулемкомпании-производители
Количество просмотров 1
Фото:За Рулемкомпании-производители
Поделиться:
Оцените материал:
0