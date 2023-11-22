У отечественных грузовиков в России осталось меньше 30% рынка

НАПИ: большая часть рынка грузовиков — за китайскими брендами

Цифры продаж новых грузовиков в РФ, показанные в сентябре, к концу октября стали справедливы для всего 2023 года: более 60% рынка – за китайскими брендами.

Если точнее, то продажи грузовиков из Поднебесной составляют 63% общего объема. Всего за год продажи новой грузовой техники КНР в России достигли 72,6 тыс. единиц, что соответствует росту на 312,6%. То есть более чем втрое!

Как видим по диаграмме, наиболее заметны успехи китайских автопроизводителей в сегментах седельных тягачей и самосвалов, сильны их позиции и по строительной технике.

С российскими грузовиками ситуация обратная: если год назад отечественные бренды занимали 52% рынка новых машин, то сегодня – лишь 29,4%...

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Источник: НАПИ