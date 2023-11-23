Toyota обошла Mercedes-Benz и BMW. Снова

Опубликовано ежегодное исследование «Лучшие бренды»

Три автопроизводителя вошли в топ-10 «Лучших брендов» в 2023 году. Согласно новому исследованию, крупнейший в мире автопроизводитель также является и самым мощным брендом в автосфере.

И это уже второй год подряд, когда Toyota занимает шестое место в престижном мировом рейтинге лучших брендов от Interbrand и первое место среди автобрендов.

Японский бренд обошел по этому параметру Mercedes-Benz, который занял седьмое место, поднявшись на одну строчку по сравнению с 2022 годом. Ниже оказался и бренд BMW – девятое место, хотя он и поднялся на три позиции. Четвертым автопроизводителем, попавшим в топ-20, стал бренд Tesla – 12-е место.

Топ-дюжина самых мощных в мире брендов

1 Apple

2 Microsoft

3 Amazon

4 Google

5 Samsung

6 Toyota

7 Mercedes-Benz

8 Coca-Cola

9 Nike

10 BMW

11 McDonalds

12 Tesla

В топ-100 также попали:

Honda (27 место ),

место Hyundai (32 место),

место), Audi (45 место),

(45 место), Porsche (47 место),

(47 место), Volkswagen (50 место),

место), Ford (51 место),

(51 место), Nissan (63 место),

(63 место), Ferrari (70 место),

(70 место), Kia (88 место).