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Toyota обошла Mercedes-Benz и BMW. Снова
Toyota обошла Mercedes-Benz и BMW. Снова
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Toyota обошла Mercedes-Benz и BMW. Снова

Опубликовано ежегодное исследование «Лучшие бренды»

Три автопроизводителя вошли в топ-10 «Лучших брендов» в 2023 году. Согласно новому исследованию, крупнейший в мире автопроизводитель также является и самым мощным брендом в автосфере.

И это уже второй год подряд, когда Toyota занимает шестое место в престижном мировом рейтинге лучших брендов от Interbrand и первое место среди автобрендов.

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Японский бренд обошел по этому параметру Mercedes-Benz, который занял седьмое место, поднявшись на одну строчку по сравнению с 2022 годом. Ниже оказался и бренд BMW – девятое место, хотя он и поднялся на три позиции. Четвертым автопроизводителем, попавшим в топ-20, стал бренд Tesla – 12-е место.

Топ-дюжина самых мощных в мире брендов

1 Apple
2 Microsoft
3 Amazon
4 Google
5 Samsung
6 Toyota
7 Mercedes-Benz
8 Coca-Cola
9 Nike
10 BMW
11 McDonalds
12 Tesla

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В топ-100 также попали:

  • Honda (27 место),
  • Hyundai (32 место),
  • Audi (45 место),
  • Porsche (47 место),
  • Volkswagen (50 место),
  • Ford (51 место),
  • Nissan (63 место),
  • Ferrari (70 место),
  • Kia (88 место).

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За РулемКирилл Панов
Фото:За РулемUnsplash
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Фото:За РулемUnsplash
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