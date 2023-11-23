Toyota обошла Mercedes-Benz и BMW. Снова
Три автопроизводителя вошли в топ-10 «Лучших брендов» в 2023 году. Согласно новому исследованию, крупнейший в мире автопроизводитель также является и самым мощным брендом в автосфере.
И это уже второй год подряд, когда Toyota занимает шестое место в престижном мировом рейтинге лучших брендов от Interbrand и первое место среди автобрендов.
Японский бренд обошел по этому параметру Mercedes-Benz, который занял седьмое место, поднявшись на одну строчку по сравнению с 2022 годом. Ниже оказался и бренд BMW – девятое место, хотя он и поднялся на три позиции. Четвертым автопроизводителем, попавшим в топ-20, стал бренд Tesla – 12-е место.
Топ-дюжина самых мощных в мире брендов
1 Apple
2 Microsoft
3 Amazon
4 Google
5 Samsung
6 Toyota
7 Mercedes-Benz
8 Coca-Cola
9 Nike
10 BMW
11 McDonalds
12 Tesla
В топ-100 также попали:
- Honda (27 место),
- Hyundai (32 место),
- Audi (45 место),
- Porsche (47 место),
- Volkswagen (50 место),
- Ford (51 место),
- Nissan (63 место),
- Ferrari (70 место),
- Kia (88 место).
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