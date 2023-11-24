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Банки расширили сотрудничество с китайской Chery

Кредит на автомобили Chery можно получить без первоначального взноса

Банк «Открытие» и марка Chery представили новую субсидированную кредитную программу под названием «Честная ставка». Программа позволяет клиентам приобретать модели Chery по ставке от 0,01% без дополнительных условий. Автокредит можно получить под залог приобретаемого автомобиля на сумму до 5 млн рублей, сроком от года до семи лет и без первоначального взноса.

Ставки варьируются от 0,1 до 16,5% и зависят от суммы первоначального взноса и периода кредитования. Минимальную ставку в 0,01% можно получить при оформлении автокредита на один или два года, с первоначальным взносом от 50% и выше. Программа доступна у всех официальных дилеров марки Chery в России и распространяется на весь модельный ряд, включая гибридные автомобили Tiggo 8 ProPlug-in Hybrid и Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid.

На хранении шин теперь можно сэкономить

Оформить кредит на автомобили Chery можно и по другим программам банка «Открытие». Доступная сумма кредита – до 12 млн рублей, срок – до 7 лет, первоначальный взнос – от 0%. В этом случае автопроизводитель предоставит скидку на автомобили Chery от 140 тысяч до 300 тысяч рублей в зависимости от модели.

В этом случае ставка при оформлении кредита начинается от 17,9% годовых, и клиенты могут получить дополнительные скидки за счет подключения услуги «Ставка автомобилиста». Минимальная ставка таком образом составит 11,9% годовых. Страхование автомобиля по программе обязательно.

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Дзен Новости
За РулемАлексеева Елена
Фото:За РулемDepositphotos
Фото:За РулемDepositphotos
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