Из-за снижения спроса на вторичном рынке дилеры снижают цены на автомобили
На фоне некоторого снижения потребительского спроса на вторичном рынке России, дилеры снижают цены на автомобили. Но это временная ситуация, поэтому тем, кто хочет купить машину с пробегом по выгодной цене следует поторопиться. Такое мнение выразили «Российской газете» эксперты автоотрасли.
Согласно данным Автостата, в октябре россияне купили 489,1 тыс. подержанных машин, это на 4% меньше по сравнению с сентябрем, но на 12% больше, чем в 2022 году. Другими словами, показатель продаж с апреля текущего года опустился ниже отметки 500 тысяч.
По словам директора направления одной из сети дилерских центров Александра Суркова, негативную роль в этом сыграла в том числе и индексация утильсбора, хотя и в меньшей степени. Доля параллельного импорта в размере 3-5% несоизмерима с другими каналами поступления автомобилей с пробегом на внутренний рынок.
Автоэксперт Николай Баскаков отмечает сохранение высокого спроса на автомобили с пробегом до 2 млн рублей. Но из-за роста кредитных ставок, автокредиты берут менее активно, такая ситуация возникла еще во второй половине октября и продолжается до сих пор, констатирует собеседник издания.
«В последнее время спросом в массовом сегменте пользуются китайские автомобили с пробегом», — рассказал эксперт автоотрасли Владимир Желобов.
Что касается отечественных автомобилей, то их рост спроса объясняется низкой стоимостью и доступностью запчастей, а ушедшие с рынка РФ европейские и американские бренды постепенно утратят свою долю на вторичном рынке.
Средняя цена машины с пробегом в октябре снизилась на 2% по отношению к предыдущему месяцу, составив 1 млн 518 тыс. рублей. С начала 2023 года подержанные автомобили в среднем подорожали на 203 тысяч рублей (15%). В годовом сравнении с октябрем 2022 года легковушки на «вторичке» выросли в цене на 24% — до 298 тысяч рублей.
Автоэксперт Максим Солодовник объясняет незначительное снижение средней цен на автомобили с пробегом в октябре реакцией рынка на замедление роста спроса. Как только он восстановится — цены снова вырастут, резюмировал эксперт.
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Источник: rg.ru
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