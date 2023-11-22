Из-за снижения спроса на вторичном рынке дилеры снижают цены на автомобили

Эксперты автоотрасли назвали причины снижения спроса на машины с пробегом в РФ

На фоне некоторого снижения потребительского спроса на вторичном рынке России, дилеры снижают цены на автомобили. Но это временная ситуация, поэтому тем, кто хочет купить машину с пробегом по выгодной цене следует поторопиться. Такое мнение выразили «Российской газете» эксперты автоотрасли.

Согласно данным Автостата, в октябре россияне купили 489,1 тыс. подержанных машин, это на 4% меньше по сравнению с сентябрем, но на 12% больше, чем в 2022 году. Другими словами, показатель продаж с апреля текущего года опустился ниже отметки 500 тысяч.

По словам директора направления одной из сети дилерских центров Александра Суркова, негативную роль в этом сыграла в том числе и индексация утильсбора, хотя и в меньшей степени. Доля параллельного импорта в размере 3-5% несоизмерима с другими каналами поступления автомобилей с пробегом на внутренний рынок.

Автоэксперт Николай Баскаков отмечает сохранение высокого спроса на автомобили с пробегом до 2 млн рублей. Но из-за роста кредитных ставок, автокредиты берут менее активно, такая ситуация возникла еще во второй половине октября и продолжается до сих пор, констатирует собеседник издания.

«В последнее время спросом в массовом сегменте пользуются китайские автомобили с пробегом», — рассказал эксперт автоотрасли Владимир Желобов.

Что касается отечественных автомобилей, то их рост спроса объясняется низкой стоимостью и доступностью запчастей, а ушедшие с рынка РФ европейские и американские бренды постепенно утратят свою долю на вторичном рынке.

Средняя цена машины с пробегом в октябре снизилась на 2% по отношению к предыдущему месяцу, составив 1 млн 518 тыс. рублей. С начала 2023 года подержанные автомобили в среднем подорожали на 203 тысяч рублей (15%). В годовом сравнении с октябрем 2022 года легковушки на «вторичке» выросли в цене на 24% — до 298 тысяч рублей.

Автоэксперт Максим Солодовник объясняет незначительное снижение средней цен на автомобили с пробегом в октябре реакцией рынка на замедление роста спроса. Как только он восстановится — цены снова вырастут, резюмировал эксперт.

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Источник: rg.ru