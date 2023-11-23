Марки из ФРГ и Франции названы самыми «неубиваемыми» автомобилями 2023 года

Renault Megane и Opel Corsa вошли в топ-10 самых беспроблемных машин с пробегом

Автомобиль французского производителя Renault Megane стал лидером рейтинга самых беспроблемных машин в сегменте масс-маркет 2023 года, он показал минимальные показатели по количеству ремонтов. Такой вывод сделали эксперты «Автотеки» (проект «Авито»), сервиса онлайн-проверки автомобилей.

В ходе составления рейтинга специалисты проанализировали марки и модели европейских автомобилей в возрасте до 10 лет за 2023 год. Учитывался один критерий — количество ремонта, который затем был поделен на пробег автомобиля. Лидерами 2023 года стали марки французских и немецких производителей — Renault Megane, Opel Corsa и Volkswagen Passat.

Первое место занимает Renault Megane, у него минимальный показатель по количеству ремонтов. Второе место – у компактного хэтчбека Opel Corsa, тройку лидеров замыкает Volkswagen Passat. Стоит отметить, что продукция французского автопрома занимает треть рейтинга 2023 года – Renault Megane и Peugeot (модели 308 и кроссовер 3008).

Низкими показателями по количеству ремонтов традиционно стали «немцы»: Opel (Corsa, Insignia, Astra GTC), Volkswagen (Passat, Jetta, Golf), а также чешская Skoda Fabia.

Полностью топ-10 самых «неубиваемых» автомобилей выглядит следующим образом:

1. Renault Megane

2. Opel Corsa

3. Volkswagen Passat

4. Volkswagen Jetta

5. Peugeot 308

6. Skoda Fabia

7. Opel Insignia

8. Opel Astra GTC

9. Peugeot 3008

10. Volkswagen Golf

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Источник: rg.ru