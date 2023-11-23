Марки из ФРГ и Франции названы самыми «неубиваемыми» автомобилями 2023 года
Автомобиль французского производителя Renault Megane стал лидером рейтинга самых беспроблемных машин в сегменте масс-маркет 2023 года, он показал минимальные показатели по количеству ремонтов. Такой вывод сделали эксперты «Автотеки» (проект «Авито»), сервиса онлайн-проверки автомобилей.
В ходе составления рейтинга специалисты проанализировали марки и модели европейских автомобилей в возрасте до 10 лет за 2023 год. Учитывался один критерий — количество ремонта, который затем был поделен на пробег автомобиля. Лидерами 2023 года стали марки французских и немецких производителей — Renault Megane, Opel Corsa и Volkswagen Passat.
Первое место занимает Renault Megane, у него минимальный показатель по количеству ремонтов. Второе место – у компактного хэтчбека Opel Corsa, тройку лидеров замыкает Volkswagen Passat. Стоит отметить, что продукция французского автопрома занимает треть рейтинга 2023 года – Renault Megane и Peugeot (модели 308 и кроссовер 3008).
Низкими показателями по количеству ремонтов традиционно стали «немцы»: Opel (Corsa, Insignia, Astra GTC), Volkswagen (Passat, Jetta, Golf), а также чешская Skoda Fabia.
Полностью топ-10 самых «неубиваемых» автомобилей выглядит следующим образом:
1. Renault Megane
2. Opel Corsa
3. Volkswagen Passat
4. Volkswagen Jetta
5. Peugeot 308
6. Skoda Fabia
7. Opel Insignia
8. Opel Astra GTC
9. Peugeot 3008
10. Volkswagen Golf
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Источник: rg.ru
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