Changan выведет на наш рынок суббренд UNI

Changan под марками Changan и UNI хочет продать в России 180 тыс. авто в 2024 г.

Стремясь усилить свое влияние на российском автомобильном рынке, китайский производитель Changan анонсировал запуск суббренда UNI в 2024 году. Под ним будут представлены модели, ориентированные на разнообразные потребности автолюбителей. В целом же бренд UNI нацелен на молодую и энергичную аудиторию покупателей.

Производитель планирует не просто увеличить свою долю в нашей стране, но и удвоить ее до 180 тыс. машин. В следующем году под марками Changan и UNI предполагается реализовать по 90 тыс. автомобилей каждого бренда.

UNI уже представлен на российском рынке кроссоверами Changan UNI-T и UNI-K, а также лифтбеком UNI-V. Всего на нашем рынке предлагают 16 моделей бренда, самой доступной из которых стала Alsvin за 1,6 млн рублей, а самой дорогой – кроссовер CS95 за 4 млн рублей.

В результате грамотно выстроенной стратегии и популярности представленных у нас моделей продажи Changan в России за десять месяцев 2023 года выросли в 17,2 раза до 33,374 автомобилей.

Таким образом, рыночная доля марки в этом году увеличилась до 4%, что в 10 раз превосходит показатель предыдущего года (0,4%).

Справка

Суббренд — это вторичный бренд, или подбренд, который ассоциируется с основным родительским брендом, но имеет собственное имя, логотип и позиционирование. Суббренд создается для расширения линейки продуктов или подчеркивания характеристик, связанных с новым продуктом или услугой. В частности, суббренд UNI представляет собой отдельный подбренд компании Changan, созданный для продвижения определенных моделей автомобилей на российском рынке, что позволит производителю «подсветить» их на рынке.

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Источник: «Автостат»