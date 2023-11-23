У Lada Vesta, Kia Rio, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo появился конкурент из Ирана

Житнухин: иранские авто при бюджетной цене имеют в «базе» премиальные опции

Автомобили иранского автопрома могут составить конкуренцию популярным в РФ Lada Vesta, Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, если иранцы устранили выявленные ранее недостатки. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился эксперт автоотрасли Евгений Житнухин.

В ноябре в дилерские центры РФ поступила первая партия автомобилей из Ирана — седаны Iran Khodro Dena и Iran Khodro Tara. Предварительная стоимость первого составляет порядка 1,6-1,7 млн рублей. Такая ценовая политика дает основания позиционировать автомобили как бюджетные, убежден Житнухин. Более того, при покупке Iran Khodro Dena можно сэкономить до 300 тысяч рублей, если воспользоваться программой трейд-ин.

«Несмотря на бюджетную цену, седан оснащен автоматической коробкой передач, ABS, круиз-контролем и системой курсовой устойчивости. Кроме того, в крыше размещен люк — эта опция характерна для премиальных автомобилей», — подчеркнул собеседник издания.

Iran Khodro Tara внешне напоминает Skoda Rapid и Peugeot 301, его цена в «базе» с механической коробкой передач стартует от 1,5 млн рублей, с АКП — от 1,67 млн рублей. При этом техническое оснащение модели достаточно богатое: камера заднего вида, мультируль, круиз-контроль, а также багажник внушительного размера, перечислил Житнухин.

«Иранские автомобили смогут составить конкуренцию популярным в России Lada Vesta, Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, если производители нивелировали недостатки, выявленные в период прошлого выхода на российский рынок — в 2006-2009 годах», — рассказал эксперт.

Тогда владельцы иранских автомобилей отмечали необычные технические решения подвески и жаловались на перебои в работе электроники, замков, стеклоподъемников и ГРМ. Если новые модели иранского автопрома не будут иметь подобных проблем, вполне вероятно, они найдут свою целевую аудиторию в России, рынок которой очень нуждается в продукции стоимостью до 2 млн рублей, подытожил автоэксперт.

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Источник: lenta.ru