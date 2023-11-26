Новая машина каждые 8 секунд: темпы производства BYD поражают воображение

BYD продолжает наращивать производство электромобилей и гибридов

24 ноября с конвейера в Китае сошел шестимиллионный автомобиль на новых источниках энергии (NEV) от BYD. Это внедорожник Fang Cheng Bao (Leopard 5) Bao 5, который вышел на рынок 9 ноября.

Завод BYD

BYD потребовалось всего три месяца, чтобы произвести 1 миллион новых электромобилей и гибридов, что указывает на увеличение объема производства. В день компания выпускает около 11 000 машин, в час — 457 автомобилей, в минуту — около 7,6 шт. Получается, что новая машина сходит с конвейера каждые 8 секунд.

BYD Leopard 5

Увеличение объема производства BYD является частью более широкой тенденции роста рынка электромобилей в Китае. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), в 2022 году в Китае было произведено 3,52 миллиона электромобилей и гибридов, что на 166% больше, чем в 2021 году.

BYD также расширяет географию продаж своих электромобилей. В настоящее время компания поставляет автомобили в 58 стран, включая сам Китай.

Источник: CarNewsChina.com