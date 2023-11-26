ГИБДД снова внесет изменения в правила постановки на учет: что нас ждет?

Госдума одобрила в первом чтении новые поправки в правила регистрации машин

Новые поправки дают возможность снять с учета автомобиль в день продаж, при условии, что договор был оформлен через госуслуги или с помощью нотариуса.

Для тех, кто заключает договор в письменной форме, снятие с учета продлится дольше. После заключения такой сделки покупателю придется подождать 10 дней и уже после обратиться в ГИБДД для снятия автомобиля с учета.

Еще одно изменение касается более строгого внимания к оригинальности договора купли-продажи. В случае сделки, заключенной в письменной форме, ГИБДД будет проводить проверку оригинала документа и соответствующих данных. Фиктивная сделка будет рассматриваться как нарушение Уголовного кодекса РФ и будет наказываться по статье 327 «Подделка документов».

В настоящее время покупателю предоставляется 10 дней на регистрацию автомобиля после покупки. Просрочка регистрации влечет за собой штраф от 1, 5 до 2 тысяч рублей.

Также за незарегистрированный автомобиль будут штрафовать водителя за рулем, а не того, кто не поставил на учет машину. «За рулем»

Источник: Carsweek