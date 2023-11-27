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Погоня за мотоциклом по мокрому снегу – видео

Разложится ли этот райдер, удирающий от полиции – ответ в видеоролике

Пытаться избежать длинной руки закона, ударившись в бегство, – не самое разумное решение.

В Сети появилась видеозапись очередной погони, которая произошла в Арканзасе (США). От прочих она отличается тем, что мотоциклист пытался скрыться от полиции по мокрому снегу.

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Внимание мотоциклист привлек к себе тем, что мчался со скоростью 90 миль в час (145 км/ч) там, где скорость ограничена 45 милями в час (72 км/ч).

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Остановиться по требованию полиции райдер отказался, и началась погоня.

Но долго нарушителя преследовать не пришлось (1 минуту 20 секунд) – он разложился на обочине, не удержав мотоцикл на мокром снегу. Действительно, на дороге было очень скользко – полицейский автомобиль не смог сразу остановиться и проехал мимо упавшего мотоциклиста.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото, видео: YouTube

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За РулемКирилл Панов
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