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На АВТОВАЗе опровергли сообщения СМИ о повышении цен на машины Lada

АВТОВАЗ: никакого повышения цен на автомобили Lada не было с 2 ноября 2023 года

Отечественный производитель АВТОВАЗ опроверг распространившуюся в российских СМИ информацию о повышении цен на автомобили Lada. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

«Никакого повышения цен сегодня у нас не было. Цены не изменялись со 2 ноября», — уточнили представители пресс-службы.
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СМИ сегодня растиражировали информацию, что АВТОВАЗ якобы второй раз за месяц повысил цену некоторые комплектаций Lada Vesta NG, отмечалось, что цена выросла примерно на 13 тысяч рублей.

Напомним, автомобили Lada подорожали в среднем на 64-106 тысяч рублей со 2 ноября 2023 года. Прежние цены сохранились только на автомобили в базовых комплектациях, АВТОВАЗ намерен их удержать на прежнем уровне до конца текущего года.

В пресс-службе предприятия объяснили рост цен на автомобили «значительным удорожанием логистических услуг, удорожанием компонентов, субкомпонентов и материалов, переходом на использование в производстве более надежных и импортонезависимых деталей и узлов, а также увеличением процентной нагрузки по обслуживанию долговых обязательств в связи с изменением ключевой ставки».

Источник: rg.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемDepositphoos
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Фото:За РулемDepositphoos
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