#
Где сэкономить?Бренд годаШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тестирование масел в МИЦ ГСМ
Качество масел тестируют профессионалы
Ведущему российскому испытательному центру МИЦ...
Стоит ли ехать, если все замело? Неожиданный ответ!
Стоит ли ехать, если все замело? Неожиданный ответ!
Российские водители рассказали, как они...
Toyota Land Cruiser 70
Toyota сделала это — не обновлявшийся с 1984 года Land Cruiser 70 предстал в новом виде
В Японии состоялся дебют обновленной Toyota...

Toyota сделала это — не обновлявшийся с 1984 года Land Cruiser 70 предстал в новом виде

В Японии состоялся дебют обновленной Toyota Land Cruiser 70 с левым рулем

На внутренний рынок Японии вышла классическая модель Land Cruiser 70 в модернизированном варианте, «семидесятка» в спецификации для Ближнего Востока получила ряд особенностей.

Одним из ключевых изменений является версия с короткой базой и трехдверным кузовом. Теперь длина такой машины 4235 мм — минус 640 мм от пятидверного внедорожника. Это больше, чем у Toyota Yaris Cross, но при этом Land Cruiser 70 все равно крупнее Lada Niva Legend и Suzuki Jimny в аналогичном типе кузова. Объем топливного бака по этой причине уменьшился со 130 до 90 литров.

Toyota Land Cruiser 70
Toyota Land Cruiser 70
Toyota Land Cruiser 70
Toyota Land Cruiser 70
Эксперты «За рулем» распилили 9 самых дешевых АКБ — выбирали лучшую!

Инспектор ГИБДД оформляет протокол – что категорически нельзя делать водителю

Toyota Land Cruiser 70 есть в формате пикапа с одинарной и двухрядной кабиной. Под капотом у обновленного LC 70 все тот же бензиновый атмосферник 1GR-FE V6 объемом 4,0 л мощность 228 л.с. и 360 Нм. Но теперь передвижение на нем будет более комфортным благодаря тому, что к механической коробке передач добавили шестиступенчатый «автомат», привод сделан по схеме Part-Time.

Салон обновлен также, как и у пятидверного варианта с правым рулем, созданного специально для рынков Японии и Австралии. Отличия только в стоимости: за трехдверный Land Cruiser 70 просят от 169 900 дирхамов (почти 4,1 млн рублей), за более практичный вариант — от 179 900 дирхамов (4,34 млн рублей).

Источник: rg.ru

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемToyota
Фото:За РулемToyota
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.

Недостатки:

НЕТ

Комментарий:

В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!

-11