Toyota сделала это — не обновлявшийся с 1984 года Land Cruiser 70 предстал в новом виде

В Японии состоялся дебют обновленной Toyota Land Cruiser 70 с левым рулем

На внутренний рынок Японии вышла классическая модель Land Cruiser 70 в модернизированном варианте, «семидесятка» в спецификации для Ближнего Востока получила ряд особенностей.

Одним из ключевых изменений является версия с короткой базой и трехдверным кузовом. Теперь длина такой машины 4235 мм — минус 640 мм от пятидверного внедорожника. Это больше, чем у Toyota Yaris Cross, но при этом Land Cruiser 70 все равно крупнее Lada Niva Legend и Suzuki Jimny в аналогичном типе кузова. Объем топливного бака по этой причине уменьшился со 130 до 90 литров.

Toyota Land Cruiser 70

Toyota Land Cruiser 70 Toyota Land Cruiser 70

Toyota Land Cruiser 70 есть в формате пикапа с одинарной и двухрядной кабиной. Под капотом у обновленного LC 70 все тот же бензиновый атмосферник 1GR-FE V6 объемом 4,0 л мощность 228 л.с. и 360 Нм. Но теперь передвижение на нем будет более комфортным благодаря тому, что к механической коробке передач добавили шестиступенчатый «автомат», привод сделан по схеме Part-Time.

Салон обновлен также, как и у пятидверного варианта с правым рулем, созданного специально для рынков Японии и Австралии. Отличия только в стоимости: за трехдверный Land Cruiser 70 просят от 169 900 дирхамов (почти 4,1 млн рублей), за более практичный вариант — от 179 900 дирхамов (4,34 млн рублей).

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Источник: rg.ru