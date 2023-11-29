Toyota сделала это — не обновлявшийся с 1984 года Land Cruiser 70 предстал в новом виде
На внутренний рынок Японии вышла классическая модель Land Cruiser 70 в модернизированном варианте, «семидесятка» в спецификации для Ближнего Востока получила ряд особенностей.
Одним из ключевых изменений является версия с короткой базой и трехдверным кузовом. Теперь длина такой машины 4235 мм — минус 640 мм от пятидверного внедорожника. Это больше, чем у Toyota Yaris Cross, но при этом Land Cruiser 70 все равно крупнее Lada Niva Legend и Suzuki Jimny в аналогичном типе кузова. Объем топливного бака по этой причине уменьшился со 130 до 90 литров.
Toyota Land Cruiser 70 есть в формате пикапа с одинарной и двухрядной кабиной. Под капотом у обновленного LC 70 все тот же бензиновый атмосферник 1GR-FE V6 объемом 4,0 л мощность 228 л.с. и 360 Нм. Но теперь передвижение на нем будет более комфортным благодаря тому, что к механической коробке передач добавили шестиступенчатый «автомат», привод сделан по схеме Part-Time.
Салон обновлен также, как и у пятидверного варианта с правым рулем, созданного специально для рынков Японии и Австралии. Отличия только в стоимости: за трехдверный Land Cruiser 70 просят от 169 900 дирхамов (почти 4,1 млн рублей), за более практичный вариант — от 179 900 дирхамов (4,34 млн рублей).
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Источник: rg.ru
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
НЕТ
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!