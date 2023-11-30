За 10 месяцев 2023 года отечественные производители выпустили 417 тысяч автомобилей

Росстат: производство легковых автомобилей в РФ в октябре выросло почти на 60%

В России производство легковых автомобилей в октябре 2023 года увеличилось на 58,4% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, всего за этот период выпущено 59,2 тыс. штук. Такие данные обнародовал Росстат.

При этом по отношению к сентябрю 2023 года производство автомобилей уменьшилось на 8%. Всего за период с января по октябрь текущего года выпущено 417 тысяч легковых автомобилей, это на 8,1% больше, чем годом ранее.

Что касается грузового транспорта, то выпуск грузовиков в октябре 2023 года увеличился на 51% по сравнению с октябрем 2022 года. Всего выпущено 16,6 тыс. штук, по отношению к сентябрю текущего года производство снизилось на 2,9%. За десять месяцев 2023 года произведено 134 тыс. грузовых автомобилей – рост составил 17,6% к аналогичному периоду 2022 года.

Производство автобусов массой более 5 т в октябре 2023 года возросло на 20%, до 1,4 тыс. штук, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Рост по отношению к сентябрю 2023 года составил 8,2%. Всего за 10 месяцев текущего года собрано 11 тыс. таких автобусов, этот показатель выше на 9%, чем год назад.

Выпуск автобусов массой менее 5 т в октябре 2023 года достиг 2,6 тыс. штук (+72,7% к октябрю 2022 года и +19,5% к сентябрю 2023 года). Всего за период с января по октябрь 2023 года произведено 17,9 тыс. автобусов, это на 78,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

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Источник: tass.ru