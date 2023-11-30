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Универсалы Vesta NG уже появились в салонах дилеров

Дилеры предлагают универсалы Lada Vesta NG 1.6 (106 л.с.) за 1 721 900 рублей

Универсал Lada Vesta SW (1,6, 106 л.с., МКП) представлен в комплектации Life в одном их дилерских центров в Тольятти (каком не уточняет).

Автомобиль предлагают на 15-х стальных дисках и резине Pirelli, сообщает автор видео. Среди особенностей этой комплектации: центральный подлокотник с боксом, сиденье водителя регулируется по высоте и есть поясничная поддержка, подогрев передних сидений и мультимедийная система Lada EnjoY.

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В автомобиле 4 электростеклоподъемника, мультируль и кнопка старт-стоп.

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Цена этого автомобиля в прайс-листе дилера - 1 721 900 рублей, что удивительно, так как это ровно та рекомендованная цена, что указана на сайте автопроизводителя. А где же тогда накрутка дилеров, о которой так много говорят?

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За РулемАлексеева Елена
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Отзывы о LADA Vesta SW (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Vesta SW  2017
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Комфорт, практичность.

Недостатки:

невнятные дверные стопоры - открытая дверь от любого дуновения закрывается.

Комментарий:

машина 2019 года. 1,6 МКПП. Люкс-Мультимедиа.

+4