Универсалы Vesta NG уже появились в салонах дилеров

Дилеры предлагают универсалы Lada Vesta NG 1.6 (106 л.с.) за 1 721 900 рублей

Универсал Lada Vesta SW (1,6, 106 л.с., МКП) представлен в комплектации Life в одном их дилерских центров в Тольятти (каком не уточняет).

Автомобиль предлагают на 15-х стальных дисках и резине Pirelli, сообщает автор видео. Среди особенностей этой комплектации: центральный подлокотник с боксом, сиденье водителя регулируется по высоте и есть поясничная поддержка, подогрев передних сидений и мультимедийная система Lada EnjoY.

В автомобиле 4 электростеклоподъемника, мультируль и кнопка старт-стоп.

Цена этого автомобиля в прайс-листе дилера - 1 721 900 рублей, что удивительно, так как это ровно та рекомендованная цена, что указана на сайте автопроизводителя. А где же тогда накрутка дилеров, о которой так много говорят?

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Видео: YouTube