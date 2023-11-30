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В Британии экспортируют на внешние рынки 82,3% от общего количества выпущенных машин
В Британии экспортируют на внешние рынки 82,3% от общего количества выпущенных машин
SMMT: рост выпуска автомобилей на 16,7%...
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В Британии экспортируют на внешние рынки 82,3% от общего количества выпущенных машин

SMMT: рост выпуска автомобилей на 16,7% поспособствует развитию отрасли Британии

Производство автомобилей по итогам октября в Великобритании достигло 91 521 единицы, это на 31,6% больше, чем за аналогичный период в 2022 году. Сообщение об этом распространило британское Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Согласно обнародованной статистике, выпуск автомобилей для внутреннего рынка вырос на 23,9% и составил 16 178 штук автомобилей. Что касается внешнего рынка, рост составил 33,4%, достигнув показателя в 75 343 экземпляров автомобилей. Всего на экспорт будет отправлено 82,3% от общего количества произведенных машин. С начала 2023 года производство автомобилей в Британии достигло 751 422 единиц, рост составил 16,7%.

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Отмечается, что рост экспорта обеспечили страны Евросоюза, на долю которых пришлось 65,2% поставок. Отмечается также, что Турция закупила в четыре раза больше машин британского производства, опередив США, Китай и Японию. Исполнительный директор SMMT Майк Хоуз указал на то, что такой резкий рост благотворно скажется на всей автомобильной отрасли Великобритании в 2024 году.

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Источник: lenta.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
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Фото:За РулемLand Rover
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