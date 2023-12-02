Странная ценовая политика: цена Toyota Century в Китае вдвое выше, чем в Японии

Toyota Century за пределами Японии будет вдвое дороже, чем на домашнем рынке

Несмотря на то, что японца производят всего 30 экземпляров Toyota Century в месяц, компания Toyota решила вывести модель за пределы Японии, и первой страной, где он появится, может стать Китай.

Toyota Century

Согласно опубликованному прайс-листу, стоимость Toyota Century для китайских покупателей составит почти 2 миллиона юаней или около 277 тысяч долларов.

Toyota Century

В Японии же эту модель можно приобрести за 167 тысяч долларов, что делает ее значительно дороже на китайском рынке.

Однако, стоит учитывать, что Китай является высококонкурентным рынком, и цена Century может быть подвержена изменениям.

Компания предлагает дополнительный стайлинг-пакет, включающий 22-дюймовые колесные диски, черный цвет кузова, красные суппорты и отделку салона шпоном сосны. Цена за этот пакет составляет 290 тысяч юаней или 40,5 тысяч долларов. Сравнительно, за такую же сумму в Китае можно приобрести новейший 686-сильный внедорожник BYD Leopard 5.

Toyota Century

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Источник: ITHome