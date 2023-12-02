Новейший гиперкар Ferrari попал в объективы шпионских камер

В Сети опубликованы шпионские снимки новейшего гиперкара Ferrari

Одним из самых примечательных аспектов этого автомобиля является его аэродинамический пакет, который впечатляет своим гигантским задним антикрылом. Несмотря на странный камуфляж и ленту, которыми покрыт автомобиль, его обвес виден.

Новейший гиперкар Ferrari

На передней и задней частях гиперкара расположены массивные воздухозаборники, а также боковые вентиляционные отверстия, которые помогают улучшить воздушный поток вокруг автомобиля. На тормозных суппортах обеих осей ярко выделяется надпись «Ferrari».

Новейший гиперкар Ferrari

Однако, не все на виду. Например, пара круглых насадок выхлопной системы, которые видны из центра заднего бампера, на самом деле являются фальшивкой, так как сама система спрятана за сеткой. Более того, камера заднего вида, расположенная над третьим стоп-сигналом, вероятно, будет интегрирована в кузов, когда автомобиль выйдет в серийное производство.

Новейший гиперкар Ferrari

Новый гиперкар Ferrari будет оснащен дверями-бабочками. На это указывают вырезы в крыше.

Новейший гиперкар Ferrari

Интересно отметить, что на этом прототипе Bosch тестировал определенное оборудование. Кроме того, желтый треугольник с черной молнией на задней части автомобиля указывает на то, что Ferrari, скорее всего, разрабатывает гибридную версию этого гиперкара. Если это подтвердится, это будет первый флагман Ferrari без двигателя V12 с момента выпуска легендарной модели F40.

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Источник, фото: Motor1