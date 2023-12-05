АВТОВАЗ намерен организовать в Иране производство автомобилей Lada

Владимирцев: АВТОВАЗ будет продавать в Иране весь модельный ряд

АВТОВАЗ намерен представить на иранском авторынке весь модельный ряд Lada, все необходимые составляющие для успешного запуска бизнеса у отечественного производителя на рынке Ирана имеются. Грандиозными планами с РИА Новости поделился начальник отдела продаж и развития бизнеса на зарубежных рынках компании АВТОВАЗ Андрей Владимирцев.

На полях открывшейся накануне в Тегеране выставки Eurasia Expo он подчеркнул, что в настоящее время идет работа над модельным рядом, который будет соответствовать ожиданиям клиента и требованиям рынка.

«Рынок Ирана готов и хочет покупать и обслуживать наши автомобили, здесь есть наш клиент, его много, и рынок большой и очень интересный. И вообще Иран для экспорта Lada является очень приоритетным, очень важным рынком. Мы нашли третью необходимую составляющую для успешного запуска бизнеса – это надежного партнера здесь», – подчеркнул представитель предприятия.

Речь идет о компании Nika Motor, она является полноценным представителем бренда Lada в Иране и будет заниматься организацией дистрибуции, дилерских центров по обслуживанию и ремонту автомобилей и предоставлением гарантии для всего модельного ряда автомобилей АВТОВАЗа.

Владимирцев уточнил, что процесс решения вопросов с техническим регламентом и сертификацией уже запущен, и уже совсем скоро на рынке Ирана появятся Vesta, Granta и Niva Travel. По словам топ-менеджера, Niva Travel не имеет конкурентов, этот автомобиль перспективен на мировом рынке, и иранский будет для АВТОВАЗа одним из первых, где будет представлена эта модель.

Начиная с собранных в РФ автомобилей, отечественный производитель намерен перейти к их сборке в самом Иране. Богатый экспортный опыт АВТОВАЗа наглядно свидетельствует о том, что партнерские программы эффективнее, чем создание совместного предприятия. Гораздо более эффективно, когда на организованном на месте производстве происходит обучение персонала, внедряются стандарты качества и происходит контроль за их исполнением, подытожил Владимирцев.

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Источник: ria.ru