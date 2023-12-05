Неубиваемая подвеска, кузов не ржавеет: хорошая семейная машина за 1 млн

Эксперт «За рулем» рассказал, как подобрать удачный Renault Scenic с пробегом

Компактвэн – почти идеальная недорогая машина для всей семьи. Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев назвал модели этого класса на вторичном рынке, которые стоит рассматривать к покупке. В частности, он рассказал о Renault Scenic III, имеющем в основе Megane третьего поколения и семиместную версию Grand Scenic.

Renault Scenic III (2009-2016, два рестайлинга)

Стандартный же Сценик обладает пятиместным кузовом длиной 4344 мм, и сейчас за машины с пробегами около 100 тысяч км просят 1–1,2 млн рублей. Эксперт обращает внимание на то, что при выборе подержанного Renault Scenic все немного не так, как с беспроблемными по агрегатам Дастером и Логаном.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— Прежде всего, нет гидроавтомата. Хороший двухлитровый ниссановский атмосферник 2.0 (140 л. с.) сочетается исключительно с вариатором Jatco JF011E. Он тоже неплох, но, как и все вариаторы, лотерея – может и умереть к 120 тысячам км, и пробегать 250 тысяч. А недурной дизель 1.5 (110 л. с.) дружит с роботом DC4, суть Getrag 6DCT250 с двумя сухими сцеплениями – ломким и очень дорогим в ремонте.

По счастью, больше половины предложений – с механическими коробками. Они работают и с дизелем, и с простым неприхотливым атмосферником К4М 1.6 (110 л. с.) – оба с ресурсом за 350 тысяч км.

Подвеска из числа неубиваемых, кузов ржаветь не спешит, салон интересный и удобный. И, что важно, на Renault проще найти запчасти.

Словом, Сценик с механической коробкой вполне можно рассматривать к покупке. А если хочется чего-то на ту же тему, но другого, добро пожаловать в обзор компактвэнов с пробегом!