Угнал машину, кинулся наутек от полиции и врубился в дом! (видео)

В Нижнем Новгороде задержали угонщика, который врезался в здание

Недавней ночью в Нижнем Новгороде с автозаправки угнали Kia Soul – полиция получила сообщение от растерянного владельца, который на беду оставил в салоне ключи. В городе объявили план «Перехват», машину быстро вычислили по камерам видеонаблюдения на Нижневолжской набережной, после чего экипаж ГИБДД начал преследование.

Угонщика пытались предупредить и остановить, но тщетно – он только ускорялся, неоднократно нарушая ПДД. Однако на улице Горького он не справился с управлением и влетел в дом, после чего выскочил из машины и попытался бежать.

«Полицейские задержали лихача и установили его личность. Им оказался ранее неоднократно судимый за совершение преступлений против собственности и незаконный оборот наркотиков 25-летний нижегородец», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

На мужчину составлено несколько административных протоколов, ну а по поводу угона возбуждено уголовно дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Для каких целей он похитил машину – пока неясно.

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Источник: МВД Медиа