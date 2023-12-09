Угнал машину, кинулся наутек от полиции и врубился в дом! (видео)
Недавней ночью в Нижнем Новгороде с автозаправки угнали Kia Soul – полиция получила сообщение от растерянного владельца, который на беду оставил в салоне ключи. В городе объявили план «Перехват», машину быстро вычислили по камерам видеонаблюдения на Нижневолжской набережной, после чего экипаж ГИБДД начал преследование.
Угонщика пытались предупредить и остановить, но тщетно – он только ускорялся, неоднократно нарушая ПДД. Однако на улице Горького он не справился с управлением и влетел в дом, после чего выскочил из машины и попытался бежать.
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«Полицейские задержали лихача и установили его личность. Им оказался ранее неоднократно судимый за совершение преступлений против собственности и незаконный оборот наркотиков 25-летний нижегородец», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
На мужчину составлено несколько административных протоколов, ну а по поводу угона возбуждено уголовно дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Для каких целей он похитил машину – пока неясно.
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Источник: МВД Медиа
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