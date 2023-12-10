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Улетная история: как автогонки превратились в спасение Боинга

В Сети вспомнили историю «Планера Гимли» и счастливую случайность, спасшую жизни

Любопытную историю вспомнили в Сети – если вы читаете эту заметку в воскресенье, она подойдет вам как нельзя более кстати. Впрочем, если уже понедельник, то даже еще лучше. Вообразите, лето 1983 года, Канада, военный аэродром Гимли в провинции Манитоба. 23 июля на нем решил провести автогонки местный «Клуб спорткаров Виннипега», но что-то пошло не так.

Из-за ошибки персонала аэропорта в баки летевшего рейсом «Монреаль – Оттава – Эдмонтон» Боинга-767 попало гораздо меньше топлива, чем было необходимо для перелета. Поняв, что до финальной точки маршрута никак не дотянуть, экипаж принял решение сажать самолет как раз на аэродром Гимли.

После инцидента этот Боинг-767 получил прозвище «Планер Гимли», по названию аэродрома-автодрома, на который ему пришлось планировать.
После инцидента этот Боинг-767 получил прозвище «Планер Гимли», по названию аэродрома-автодрома, на который ему пришлось планировать.
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Мотор не завелся – в баке точно зимний бензин?

О том, что где-то там внизу местные ребята собрались погоняться на машинах, летчики не знали. Да, аэродром к тому моменту уже был вполне официально переоборудован в автодром (распространенная практика на Западе после Второй мировой), но времени разбираться в таких нюансах у экипажа попросту не было.

Пилот проявил просто сумасшедший уровень мастерства и хладнокровия, однако избежать человеческих жертв помогла счастливая случайность: стойка переднего шасси не вышла, в результате чего Боинг «тормозил» носом по взлетно-посадочной полосе. Гонщики с их болидами, зрителями и персоналом спортивного мероприятия остались впереди...

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Источник: Запах новой машины

Фото: Federal Aviation Administration

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:За Рулемfaa.gov
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Фото:За Рулемfaa.gov
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