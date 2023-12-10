Улетная история: как автогонки превратились в спасение Боинга
Любопытную историю вспомнили в Сети – если вы читаете эту заметку в воскресенье, она подойдет вам как нельзя более кстати. Впрочем, если уже понедельник, то даже еще лучше. Вообразите, лето 1983 года, Канада, военный аэродром Гимли в провинции Манитоба. 23 июля на нем решил провести автогонки местный «Клуб спорткаров Виннипега», но что-то пошло не так.
Из-за ошибки персонала аэропорта в баки летевшего рейсом «Монреаль – Оттава – Эдмонтон» Боинга-767 попало гораздо меньше топлива, чем было необходимо для перелета. Поняв, что до финальной точки маршрута никак не дотянуть, экипаж принял решение сажать самолет как раз на аэродром Гимли.
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О том, что где-то там внизу местные ребята собрались погоняться на машинах, летчики не знали. Да, аэродром к тому моменту уже был вполне официально переоборудован в автодром (распространенная практика на Западе после Второй мировой), но времени разбираться в таких нюансах у экипажа попросту не было.
Пилот проявил просто сумасшедший уровень мастерства и хладнокровия, однако избежать человеческих жертв помогла счастливая случайность: стойка переднего шасси не вышла, в результате чего Боинг «тормозил» носом по взлетно-посадочной полосе. Гонщики с их болидами, зрителями и персоналом спортивного мероприятия остались впереди...
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Источник: Запах новой машины
Фото: Federal Aviation Administration
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