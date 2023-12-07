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Выгода до 260 тысяч рублей и гарантия производителя — называем стоимость кроссовера

Обновленный Hyundai Creta за месяц подешевел на рынке России на 260 тысяч рублей

На российском рынке подешевел обновленный кроссовер Hyundai Creta. Если еще месяц назад цена за автомобиль составляла минимум 3,25 млн рублей, то уже в начале декабря он продается за 2,99 млн рублей.

Такую цену за кроссовер 2023 года выпуска запросил дилер Hyundai в Севастополе. Автомобиль оснащен бензиновым атмосферником объемом 1,5 л, мощностью 115 л.с., и вариатором. Привод – передний, в списке оснащения – два «внедорожных» режима антипробуксовочной электроники во время передвижения по песку и грязи.

Hyundai Creta
Hyundai Creta
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Мотор не завелся – в баке точно зимний бензин?

В комплектации заявлены светодиодные фары, задний парктроник с камерой заднего вида, кондиционер, мультифункциональный руль с кнопками, панорамная крыша, цифровая приборная панель, медиакомплекс с крупным сенсорным дисплеем, подогревы руля, лобового стекла и передних сидений, круиз-контроль, датчики давления в шинах и 16-дюймовые литые диски.

Отмечается, что кроссовер продается с заводской гарантией, срок действия которой закончится в октябре 2025 года. Примечательно, что производят Hyudai Creta в Индонезии.

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Источник: avtonovostidnya.ru

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Желаем всем удачи!

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемHyundai
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Фото:За РулемHyundai
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Отзывы о Hyundai Creta (12)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Creta  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет

Достоинства:

Качество, удобство, комфорт.

Недостатки:

Пока нет. Но если придраться, то маленький багажник.

Комментарий:

Владел Хендай Акцент, потом Солярис, потом взял Кия Церато, После Хендай Крета. Отзыв по владению 4 года. Машина полный улет, не знаю куда еще гнаться, когда по нынешним ценам машина удовлетворяет полностью. Брать дороже и комфортнее? Не хочу отдавать за железку 3-4 миллиона. Даже если хотел поменять на Туссан, то отдав за машину 2 миллиона я потерял бы половину комфорта из комплектации, а это не очень хочется. Китайцев не рассматриваю, и даже слушать не хочу, что не говори, а сравнивать эти ржавые громыхалки нечего. Есть у друзей и знакомых, покатался, знаю. Машина проходит обслуживание у дилера, проблем нет. Есть что было бы, то с удовольствием поделился бы. Проехал по бездорожью, ездил по степям на охоту, негде не подвела. И даже намеков не было где-то застрять, хотя передний привод. Если кто и пишет отрицательные отзывы, то нужно по проблеме обратится к дилеру, потому что все бывает, нужно смотреть. Я всегда рассматриваю только Хендай, и остановился на нем, потому что поменял уже 3 машины, и никогда проблем не было. Считаю, что это надежный семейный автомобиль. Хочется большего, но цены просто пипец, поэтому довольствуемся этим)))

+4