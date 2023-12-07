Выгода до 260 тысяч рублей и гарантия производителя — называем стоимость кроссовера
На российском рынке подешевел обновленный кроссовер Hyundai Creta. Если еще месяц назад цена за автомобиль составляла минимум 3,25 млн рублей, то уже в начале декабря он продается за 2,99 млн рублей.
Такую цену за кроссовер 2023 года выпуска запросил дилер Hyundai в Севастополе. Автомобиль оснащен бензиновым атмосферником объемом 1,5 л, мощностью 115 л.с., и вариатором. Привод – передний, в списке оснащения – два «внедорожных» режима антипробуксовочной электроники во время передвижения по песку и грязи.
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Отмечается, что кроссовер продается с заводской гарантией, срок действия которой закончится в октябре 2025 года. Примечательно, что производят Hyudai Creta в Индонезии.
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Источник: avtonovostidnya.ru
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Отзывы о Hyundai Creta (12)
Качество, удобство, комфорт.
Пока нет. Но если придраться, то маленький багажник.
Владел Хендай Акцент, потом Солярис, потом взял Кия Церато, После Хендай Крета. Отзыв по владению 4 года. Машина полный улет, не знаю куда еще гнаться, когда по нынешним ценам машина удовлетворяет полностью. Брать дороже и комфортнее? Не хочу отдавать за железку 3-4 миллиона. Даже если хотел поменять на Туссан, то отдав за машину 2 миллиона я потерял бы половину комфорта из комплектации, а это не очень хочется. Китайцев не рассматриваю, и даже слушать не хочу, что не говори, а сравнивать эти ржавые громыхалки нечего. Есть у друзей и знакомых, покатался, знаю. Машина проходит обслуживание у дилера, проблем нет. Есть что было бы, то с удовольствием поделился бы. Проехал по бездорожью, ездил по степям на охоту, негде не подвела. И даже намеков не было где-то застрять, хотя передний привод. Если кто и пишет отрицательные отзывы, то нужно по проблеме обратится к дилеру, потому что все бывает, нужно смотреть. Я всегда рассматриваю только Хендай, и остановился на нем, потому что поменял уже 3 машины, и никогда проблем не было. Считаю, что это надежный семейный автомобиль. Хочется большего, но цены просто пипец, поэтому довольствуемся этим)))