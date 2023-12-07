Выгода до 260 тысяч рублей и гарантия производителя — называем стоимость кроссовера

Обновленный Hyundai Creta за месяц подешевел на рынке России на 260 тысяч рублей

На российском рынке подешевел обновленный кроссовер Hyundai Creta. Если еще месяц назад цена за автомобиль составляла минимум 3,25 млн рублей, то уже в начале декабря он продается за 2,99 млн рублей.

Такую цену за кроссовер 2023 года выпуска запросил дилер Hyundai в Севастополе. Автомобиль оснащен бензиновым атмосферником объемом 1,5 л, мощностью 115 л.с., и вариатором. Привод – передний, в списке оснащения – два «внедорожных» режима антипробуксовочной электроники во время передвижения по песку и грязи.

Hyundai Creta

В комплектации заявлены светодиодные фары, задний парктроник с камерой заднего вида, кондиционер, мультифункциональный руль с кнопками, панорамная крыша, цифровая приборная панель, медиакомплекс с крупным сенсорным дисплеем, подогревы руля, лобового стекла и передних сидений, круиз-контроль, датчики давления в шинах и 16-дюймовые литые диски.

Отмечается, что кроссовер продается с заводской гарантией, срок действия которой закончится в октябре 2025 года. Примечательно, что производят Hyudai Creta в Индонезии.

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Источник: avtonovostidnya.ru