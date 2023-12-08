Нельзя пренебрегать подготовкой авто к зиме по этой причине — объясняет эксперт

Эксперт объяснил, почему зимой износ деталей и узлов машины усиливается в 10 раз

Необходимо заблаговременно готовить автомобиль к зимнему сезону, потому что во время его эксплуатации в условиях экстремально низких температур почти в 10 раз усиливается износ деталей и узлов. Об этом «Российской газете» рассказал руководитель сервисного направления одного из автомобильных маркетплейсов Илья Иванский.

Он подчеркнул, что, в сравнении с эксплуатацией машины в летнее время года, износ компонентов и узлов усиливается, а это чревато тем, что автомобиль попросту не выдержит и выйдет из строя, причем за короткий период, предупреждает Иванский.

«Чаще всего в морозы у автомобилистов возникают проблемы с гидроусилителем руля – из-за чрезмерного холода могут оторваться шланги. Также в зоне повышенного риска находятся все изделия из резины, например, стеклоочистители, уплотнители, так называемые пыльники», — объяснил специалист.

Иванский подчеркнул, что высокую нагрузку испытывает и автоматическая коробка переключения передач. Для сравнения — 10 километров пробега в условиях низких температур равноценны 2 тысячам километров летом.

Одной из основных проблем является загустение масла, отмечает эксперт. На этом фоне детали АКПП не получают достаточной смазки, защищающей их от преждевременного износа. Вот поэтому необходимо заранее подготовить автомобиль к зимнему сезону, чтобы он без последствий перенес эксплуатацию в это время года, подытожил Иванский.

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Источник: rg.ru