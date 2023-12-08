Обновленный Hyundai Tucson: больше подробностей

Цены на обновленный Hyundai Tucson будут начинаться от 21 тыс. долларов

Hyundai обновила среднеразмерный кроссовер Tucson через три года с момента дебюта модели в сентябре 2020 года.

Передняя часть New Tucson с фасетчатыми линиями и «жемчужными» фарами выражает уверенность и силу, а сзади защитная пластина, интегрированая в бампер и увеличенная горизонтально, визуально делает автомобиль мощнее и шире.

Обновленный Hyundai Tucson

В New Tucson внедрены новые технологии, такие как режим Auto Terrain, улучшающий устойчивость при высокоскоростном ветре, и улучшена шумоизоляция. Двухслойное стекло применено не только спереди, но и в передних дверях. Добавлены двухступенчатые амортизаторы на переднюю ось и улучшено напольное покрытие в салоне. Дополнительный шумоизоляционный материал применен в кожухе переднего колеса и нижней части водительского сиденья.

В автомобиле усовершенствована система оповещения о пассажирах на задних сиденьях, задняя дверь оснащена электроприводом, есть система памяти настроек сиденья водителя.

Обновленный Hyundai Tucson

На рулевом колесе больше не найдете значка H, он заменен четырьмя точками, обозначающими на азбуке Морзе букву «H». Обновилась панель настроек климата, а на центральной консоли теперь нет отдельного экрана мультимедиа: он совмещен с цифровой приборной панелью.

Tucson поддерживает обновление программного обеспечения «по воздуху», оснащен функцией hi-pass для оплаты проезда по платным дорогам, есть также цифровой ключ и система аутентификации по отпечаткам пальцев.

Обновленный Hyundai Tucson

Гамма двигателей не изменилась и включает турбированный бензиновый мотор 1,6 л, 2-литровый дизель и гибридную версию с мотором 1,6 турбо.

Цены на New Tucson будут начинаться от 21 059 долларов США (1,9 млн рублей) за модель с бензиновым 1.6 турбомотором и от 24 418 долларов (2,2 млн рублей) за гибридную версию.

В Корее новинка поступит в продажу в начале 2024 года.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: KCB