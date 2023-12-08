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Обновленный Hyundai Tucson: больше подробностей

Цены на обновленный Hyundai Tucson будут начинаться от 21 тыс. долларов

Hyundai обновила среднеразмерный кроссовер Tucson через три года с момента дебюта модели в сентябре 2020 года.

Передняя часть New Tucson с фасетчатыми линиями и «жемчужными» фарами выражает уверенность и силу, а сзади защитная пластина, интегрированая в бампер и увеличенная горизонтально, визуально делает автомобиль мощнее и шире.

Обновленный Hyundai Tucson
Обновленный Hyundai Tucson

В New Tucson внедрены новые технологии, такие как режим Auto Terrain, улучшающий устойчивость при высокоскоростном ветре, и улучшена шумоизоляция. Двухслойное стекло применено не только спереди, но и в передних дверях. Добавлены двухступенчатые амортизаторы на переднюю ось и улучшено напольное покрытие в салоне. Дополнительный шумоизоляционный материал применен в кожухе переднего колеса и нижней части водительского сиденья.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

В автомобиле усовершенствована система оповещения о пассажирах на задних сиденьях, задняя дверь оснащена электроприводом, есть система памяти настроек сиденья водителя.

Обновленный Hyundai Tucson
Обновленный Hyundai Tucson

Hyundai создал революционную технологию привода в электромобилях

На рулевом колесе больше не найдете значка H, он заменен четырьмя точками, обозначающими на азбуке Морзе букву «H». Обновилась панель настроек климата, а на центральной консоли теперь нет отдельного экрана мультимедиа: он совмещен с цифровой приборной панелью.

Tucson поддерживает обновление программного обеспечения «по воздуху», оснащен функцией hi-pass для оплаты проезда по платным дорогам, есть также цифровой ключ и система аутентификации по отпечаткам пальцев.

Обновленный Hyundai Tucson
Обновленный Hyundai Tucson

Гамма двигателей не изменилась и включает турбированный бензиновый мотор 1,6 л, 2-литровый дизель и гибридную версию с мотором 1,6 турбо.

Цены на New Tucson будут начинаться от 21 059 долларов США (1,9 млн рублей) за модель с бензиновым 1.6 турбомотором и от 24 418 долларов (2,2 млн рублей) за гибридную версию.

В Корее новинка поступит в продажу в начале 2024 года.

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Источник: KCB

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
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