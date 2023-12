Отменен двойной НДС – машины станут дешевле?

Главный редактор «За рулем» оценил отмену НДС при перепродаже машин

Госдума, наконец-то, приняла (во втором и третьем чтениях) закон об отмене двойного взимания НДС при перепродаже между дилерами (юрлицами) автомобилей и мотоциклов с пробегом.

НДС возникает при первичной продаже нового автомобиля. Когда через несколько лет физлицо/владелец продает свою машину дилеру, НДС не платится. Если затем дилер перепродает эту машину другому физлицу, то НДС платится только с разницы между ценой покупки и ценой перепродажи (с наценки).

Если же дилер продает эту же машину другому юридическому лицу, НДС приходится платить с полной стоимости машины – так и возникает «двойной» НДС. При этом вычет НДС можно заявить только с разницы между ценами приобретения и продажи первым юридическим лицом. Казне хорошо, дилерам и покупателям – не очень.

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

— Что делает дилер, чтобы компенсировать эти расходы? Он при перепродаже этой машины делает на нее еще более высокую наценку (минимум +20% – на размер НДС). Поэтому в цепочке CBBC (client to business to business to client – физлицо-дилер-дилер-физлицо) цена заметно возрастает.

Кому это мешало? Крупным дилерам, которые имеют большой склад выкупленных у физлиц автомобилей и которые перепродают их более мелким дилерам, в том числе в другие регионы – а те уже торгуют этими машинами «на местах».

Это мешает дилерам захватывать вторичный рынок. И приводит к появлению схем с посредниками-физлицами.

Новый закон распространяет порядок взимания НДС только с разницы в цене покупки и продажи на всех участников многостадийного процесса перепродажи автомобилей.

Правда, для этого дилеры должны работать по общему режиму налогообложения (а не по упрощенке), а последним собственником автомобиля или мотоцикла должно быть физлицо.

Станут ли машины дешевле? Дилерам будет легче работать. И вообще, продажа бэушек через дилеров это более цивилизованная и удобная форма продажи.

Но на цене автомобилей это не сильно скажется. Потому что финальную цену определяют многие факторы, а не только порядок начисления НДС. И чем больше бэушных автомобилей затягивается под дилеров, тем они дороже становятся. И каждая перепродажа от дилера к дилеру все равно поднимает цену.