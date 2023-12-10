В России возродят проект советского миниатюрного городского автомобиля

Советский проект автомобиля «Лимпопо» может возродиться в обличье электрокара

«Лимпопо» был городским автомобилем мини-класса, который предполагалось собирать самостоятельно из набора деталей. Это была уникальная идея, которая позволяла владельцам почувствовать себя частью процесса создания собственного автомобиля.

Схема «Лимпопо»

Однако проект был заморожен в 1987 году, и до сих пор сохранился единственный существующий экземпляр. Изначально автомобиль предполагался с мотоциклетным мотором или электрической силовой установкой. Современные технологии позволят внести качественные коррективы в конструкцию машины.

Последний уцелевший макет «Лимпопо»

Сыновья Геннадия Хаинова, основного конструктора проекта, решили возродить этот уникальный автомобиль. Они планируют установить два электромотора в задней части автомобиля, а батареи будут размещены под сиденьями и частично в заднем багажном отсеке. Таким образом, «Лимпопо» станет электрическим автомобилем, соответствующим современным стандартам.

Это воскрешение "Лимпопо" может быть началом для нового проекта L-type от компании «Алмаз-Антей».

Если удастся успешно восстановить и модернизировать «Лимпопо», это может привлечь внимание автолюбителей, которые интересуются экологически чистыми городскими автомобилями.

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Источник: Telegram-канал «МашТех»