Пикап или даже грузовик: фанаты гадают, какой будет следующая модель Xiaomi
Известно, что две из трех моделей будут полностью электрическими, а их кодовые имена – Modena и Le Mans. Они представляют собой знакомство Xiaomi с миром автомобилестроения и являются еще одним шагом в развитии компании в сфере экологически чистой технологии. Третья модель Kunlun будет гибридом, и для ее разработки Xiaomi уже ищет опытных инженеров-разработчиков гибридных силовых установок.
Специалисты и фанаты Xiaomi активно обсуждают возможные типы кузова для новых моделей. Кроссовер или внедорожник являются очевидным выбором, но есть и другие варианты, такие как пикап, минивэн и даже небольшой грузовичок.
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Ожидается, что Xiaomi предложит не только передовые технологии, но и различные варианты кузова.
После официальной премьеры модели SU7, ожидается, что она появится в фирменных розничных магазинах Xiaomi в Китае. В связи с этим, компания планирует реорганизовать пространство в своих магазинах, возможно, убрав часть решений экосистемы умного дома, чтобы освободить место для своих автомобилей.
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Источник: autohome.com.cn
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