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Фантазии фанатов касательно кузова нового Xiaomi
Пикап или даже грузовик: фанаты гадают, какой будет следующая модель Xiaomi
Xiaomi работает над тремя новыми моделями –...
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Пикап или даже грузовик: фанаты гадают, какой будет следующая модель Xiaomi

Xiaomi работает над тремя новыми моделями – Modena, Le Mans и Kunlun

Известно, что две из трех моделей будут полностью электрическими, а их кодовые имена – Modena и Le Mans. Они представляют собой знакомство Xiaomi с миром автомобилестроения и являются еще одним шагом в развитии компании в сфере экологически чистой технологии. Третья модель Kunlun будет гибридом, и для ее разработки Xiaomi уже ищет опытных инженеров-разработчиков гибридных силовых установок.

Фантазии фанатов касательно кузова нового Xiaomi
Фантазии фанатов касательно кузова нового Xiaomi

Специалисты и фанаты Xiaomi активно обсуждают возможные типы кузова для новых моделей. Кроссовер или внедорожник являются очевидным выбором, но есть и другие варианты, такие как пикап, минивэн и даже небольшой грузовичок.

Фантазии фанатов касательно кузова нового Xiaomi
Фантазии фанатов касательно кузова нового Xiaomi
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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Ожидается, что Xiaomi предложит не только передовые технологии, но и различные варианты кузова.

После официальной премьеры модели SU7, ожидается, что она появится в фирменных розничных магазинах Xiaomi в Китае. В связи с этим, компания планирует реорганизовать пространство в своих магазинах, возможно, убрав часть решений экосистемы умного дома, чтобы освободить место для своих автомобилей.

Фантазии фанатов касательно кузова нового Xiaomi
Фантазии фанатов касательно кузова нового Xiaomi

Источник: autohome.com.cn

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:За Рулемautohome.com.cn
Фото:За Рулемautohome.com.cn
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