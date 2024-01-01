Вам тоже кажется, что это прицеп? Но это не так!

В Сети вспомнили фургон, который был слишком необычным – Fageol Super Freighter

Основанная в 1916 году калифорнийская компания Fageol Motors Company изначально выпускала легковые машины, но через несколько лет перешла на грузовики, тракторы и автобусы. В производстве последних компания так преуспела, что в итоге это и стало ее основным профилем, и даже название сменилось на Twin Coach («coach» это то же самое, что и «bus») в 1943 году.

Однако к концу 1940-х продажи автобусов пошли на спад – Twin Coach не выдерживала конкуренции с General Motors. Нужна была новая модель, да такая, чтобы всем сразу запомнилась... Ставку решили сделать на то, в чем преуспевали изначально: на грузовые фургоны.

Патент на это чудо был подан 30 ноября 1950 года. В документах машина значилась как Fageol TC Cargo Liner, но чуть ранее, в октябре того же года была представлена под рыночным названием Fageol Super Freighter.

Fageol Super Freighter

Дизельный двигатель и трансмиссию разработала компания International Harvester (ныне Case IH), а фургон из нержавеющей стали (!) был изготовлен корпорацией Fruehauf Trailer Corporation. Но главное в том, что «уживалось» все это весьма нетрадиционным способом.

Fageol Super Freighter

Силовой агрегат размещался в базе машины – снаружи, под полом фургона, окруженный разборным защитным кожухом. Таким образом, место водителя можно было сместить максимально вперед. В итоге кабина вышла настолько компактной, что фургон выглядел как прицеп, а сегодня может вызвать ассоциации с грузовиками-беспилотниками.

Fageol Super Freighter

Довершает картину поворотный передний мост (да, он поворачивается целиком вокруг вертикальной оси) с гидравлическим приводом... Оригинально? Да! Изящно? Пожалуй. Первая партия фургонов должна была в количестве 1650 экземпляров попасть в армию США.

Fageol Super Freighter

Но по какой-то причине контракт не был заключен – возможно, военным не понравилась большая погрузочная высота или потенциальная уязвимость рулевого привода... Прототип Fageol Super Freighter так и остался памятником инженерной мысли той замечательной эпохи.

Источник: Все о грузовиках – TracksplanetTracsplanetВсе о грузовиках – Trucksplanet