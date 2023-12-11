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Tank 700 Hi4-T в особой модификации выйдет ограниченной серией в 70 экземпляров

Great Wall объявил старт продаж флагманского Tank 700 мощностью 517 «лошадей»

Крупный китайский автопроизводитель Great Wall в 2024 году выведет на местный рынок флагманский внедорожник Tank 700 Hi4-T. Информацию о технических характеристиках обнародовал Минпром Китая.

У новинки двигатель V6 объемом 3,0 л и мощностью 360 л.с., он работает в паре с электродвигателем и девятиступенчатой автоматической трансмиссией. Суммарная мощность силового агрегата составляет 517 л.с. (750 Нм). Более подробной информации о характеристике аккумуляторной батареи на текущем этапе нет.

Tank 700 Hi4-T
Tank 700 Hi4-T
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Отмечается, что углы въезда и съезда составляет 32 и 33 градуса соответственно, снаряженная масса машины — 3110-3195 кг. У внедорожника 22-дюймовые колесные диски, он способен буксировать прицеп массой до 2,5 тонны.

В ноябре компания Great Wall Motor в ходе автосалона в Гуанчжоу презентовала Tank 700 Hi4-T в специальной модификации. Автомобиль выпустят ограниченной серией в 70 экземпляров. Модель отличают большая решетка радиатора, широкие крылья, спортивные бамперы и задний спойлер на крыше.

Tank 700 Hi4-T
Tank 700 Hi4-T
Tank 700 Hi4-T
Tank 700 Hi4-T

Специальную версию внедорожника оценили в 700 тысяч юаней (порядка 9 млн рублей по курсу, актуальному на момент публикации).

На российском рынке бренд Tank представлен двумя моделями — Tank 300 и Tank 500.

Tank 700 Hi4-T
Tank 700 Hi4-T
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Источник: carnewschina.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:carnewschina.com
Количество просмотров 2
11.12.2023
Фото:carnewschina.com
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