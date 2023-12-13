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Мотор ходит 500 тыс. км, стойкий кузов, крепкая подвеска – седан за полмиллиона

Эксперт «За рулем»: как купить Volkswagen Jetta с пробегом за 500 тысяч рублей

Можно ли сейчас найти приличный седан иностранной марки за полмиллиона рублей? На этот вопрос ответил эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев. В частности, обратил внимание читателей на Volkswagen Jetta V. Седан пятого поколения продавали до 2010 года, модель создана на базе хэтчбека Golf, который сейчас на вторичке намного дороже.

Volkswagen Jetta V
Volkswagen Jetta V
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Джетту же можно найти даже за 500 тысяч рублей – столько стоят седаны с пробегами до 200 тысяч км. Стоит ли такая машина своих денег?

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— Крепкая подвеска, весьма стойкий к коррозии кузов. Нет особого смысла связываться с наддувными моторами 1.4, сочетаемыми с роботами DSG. В гамме есть отличный 8‑клапанный двигатель BSE 1.6 (102 л. с.) с ресурсом 500 тысяч км. Очень прост и надежен. Впрыск распределенный, нет клапана EGR и фазовращателей, а компенсаторы зазоров есть. Кое-какие работы с ним неизбежны: иногда трескается пластик катушек зажигания и впускного коллектора, а после 150–200 тысяч км растущий угар масла побудит заменить колпачки и поршневые кольца.

Механическая коробка служит 300 тысяч км, четырехступенчатый автомат AQ250 (исходно Aisin TF‑60SN) почти столько же. Хотя тут всё зависит от ухода и драйверской активности владельцев. Масло раз в 80 тысяч км полезно менять даже в механике, дольше проживут синхронизаторы.

Эти же пары мотор-коробка встречаются на «пятом» Гольфе, «второй» Октавии и Сеатах. Испанские модели тоже можно брать – но быть готовым к дефициту кузовных запчастей.

Volkswagen Jetta V
Volkswagen Jetta V

А есть ли на вторичке другие достойные седаны примерно за те же деньги? Рекомендуем изучить нашу подборку!

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Volkswagen
13.12.2023
Фото:Volkswagen
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Отзывы о Volkswagen Jetta (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Jetta  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

Перекупался Глав.Ред . ясно что у седанов плавность хода лучше чем у хетчей(неподресоренные массы и т.д..Колодочкин обьяснит)

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