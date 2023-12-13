656 л.с., 3,3 секунды до 100 км/ч: представлен автомобиль для полицейских Италии
В Италии состоялась презентация уникального Lamborghini Urus Performante – он был разработан специально для итальянских правоохранителей. Полицейские получат новые автомобили в 2024 году. На официальном мероприятии в Риме вместе с представителями Lamborghini присутствовали министр внутренних дел страны Маттео Пьянтедози и глава полиции Витторио Пизани.
От обычной версии автомобиль отличается интерьером салона, он был адаптирован под потребности сотрудников правоохранительных органов. Над оригинальной расцветкой кузова трудились дизайнеры Lamborghini Centro Stile. В итоге появилась классическая расцветка полиции, дополненная цветами флага Италии. На крыше автомобиля установлена сирена.
|
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Lamborghini Urus Performante оснащен твинтурбодвигателем V8 мощностью 656 лошадиных сил, такой силовой агрегат разгоняет автомобиль до 100 км/ч всего за 3,3 секунды. А максимальная скорость достигает 306 км/ч.
Представители Lamborghini подчеркивают, что сотрудничество компании с полицией началось в 2004 году, и нынешний автомобиль является уже шестой моделью, созданной специально для полицейских.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: championat.com
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.
Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!