656 л.с., 3,3 секунды до 100 км/ч: представлен автомобиль для полицейских Италии

В Риме презентовали адаптированный для полицейских Lamborghini Urus Performante

В Италии состоялась презентация уникального Lamborghini Urus Performante – он был разработан специально для итальянских правоохранителей. Полицейские получат новые автомобили в 2024 году. На официальном мероприятии в Риме вместе с представителями Lamborghini присутствовали министр внутренних дел страны Маттео Пьянтедози и глава полиции Витторио Пизани.

От обычной версии автомобиль отличается интерьером салона, он был адаптирован под потребности сотрудников правоохранительных органов. Над оригинальной расцветкой кузова трудились дизайнеры Lamborghini Centro Stile. В итоге появилась классическая расцветка полиции, дополненная цветами флага Италии. На крыше автомобиля установлена сирена.

Lamborghini Urus Performante

Lamborghini Urus Performante

Lamborghini Urus Performante оснащен твинтурбодвигателем V8 мощностью 656 лошадиных сил, такой силовой агрегат разгоняет автомобиль до 100 км/ч всего за 3,3 секунды. А максимальная скорость достигает 306 км/ч.

Представители Lamborghini подчеркивают, что сотрудничество компании с полицией началось в 2004 году, и нынешний автомобиль является уже шестой моделью, созданной специально для полицейских.

Lamborghini Urus Performante

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: championat.com