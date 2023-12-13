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Lamborghini Urus Performante
13 декабря
656 л.с., 3,3 секунды до 100 км/ч: представлен автомобиль для полицейских Италии
В Риме презентовали адаптированный для...

656 л.с., 3,3 секунды до 100 км/ч: представлен автомобиль для полицейских Италии

В Риме презентовали адаптированный для полицейских Lamborghini Urus Performante

В Италии состоялась презентация уникального Lamborghini Urus Performante – он был разработан специально для итальянских правоохранителей. Полицейские получат новые автомобили в 2024 году. На официальном мероприятии в Риме вместе с представителями Lamborghini присутствовали министр внутренних дел страны Маттео Пьянтедози и глава полиции Витторио Пизани.

От обычной версии автомобиль отличается интерьером салона, он был адаптирован под потребности сотрудников правоохранительных органов. Над оригинальной расцветкой кузова трудились дизайнеры Lamborghini Centro Stile. В итоге появилась классическая расцветка полиции, дополненная цветами флага Италии. На крыше автомобиля установлена сирена.

Lamborghini Urus Performante
Lamborghini Urus Performante
Lamborghini Urus Performante
Lamborghini Urus Performante
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Не навреди! Что (не) нужно делать, чтобы продлить жизнь автомобиля

Lamborghini Urus Performante оснащен твинтурбодвигателем V8 мощностью 656 лошадиных сил, такой силовой агрегат разгоняет автомобиль до 100 км/ч всего за 3,3 секунды. А максимальная скорость достигает 306 км/ч.

Представители Lamborghini подчеркивают, что сотрудничество компании с полицией началось в 2004 году, и нынешний автомобиль является уже шестой моделью, созданной специально для полицейских.

Lamborghini Urus Performante
Lamborghini Urus Performante

Источник: championat.com

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Lamborghini
13.12.2023
Фото:Lamborghini
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