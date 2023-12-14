Немецкая сборка, надежные моторы – хорошая иномарка за 500 т.р.

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Эксперт «За рулем»: как выбрать крепкий Ford Fusion за полмиллиона рублей

Кажется, еще совсем недавно машина в возрасте 15 лет не считалась старой – наши отцы и деды ездили на Запорожцах, Москвичах и Жигулях десятилетиями! Правда, и пробеги, и скорости, и условия вождения тогда были совершенно другими... И все же, есть ли сейчас недорогие машины, после десятка лет не теряющие формы?

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Ford Fusion
Ford Fusion

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев нашел целых шесть надежных иномарок с пробегом в ценовой категории до 500 тысяч рублей! В частности, он остановился на Ford Fusion – модели на базе Фиесты, которую Фьюжн превзошел по практичности. А отчасти – и Фокус: багажник больше, чем у хэтча, а машину с пробегом меньше 200 тысяч км сейчас найти куда проще. Кстати, собирали Fusion не во Всеволожске, а в Кельне.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— Моторы 1.4 (80 л. с.) и 1.6 (101 л. с.) – близкая родня «фокусовским», при этом версии с ломкими фазовращателями на Fusion не попадали.

Бензин АИ‑92 им формально разрешен, но по всем приметам АИ‑95 более уместен: свечи служат дольше, топливный насос не ломается. Нормальные несложные агрегаты с ресурсом 350 тысяч км.

Механическая коробка хороша и ходит столько же. Автомат, как ни странно, здесь «чужой» – Aisin AW80–41. И он благополучнее, чем тот, которым оснащены Фокусы.

Мотору 1.4 полагается крайне болезненный робот, с трудом доживающий до 150 тысяч км и дорогой в ремонте. Дизель 1.4 (68 л. с.) также не рекомендуем – рано стартует масложор, а по мере роста пробега растет и число капризов.

Системных поломок у Фьюжена не отмечается, разве что мал ресурс генератора, а после 10–12 лет разнообразно хандрит электрика.

Хочется больше вариантов на эту же тему? Изучайте полный список!

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Ford
14.12.2023
Фото:Ford
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