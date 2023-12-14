Цвет настроения — красный: в Россию привезли футуристичный кроссовер Omoda C5

OMODA вывела на рынок РФ специальную серию фастбэк-кроссовера C5 Trendy Red

Китайский бренд Omoda, специализирующийся на выпуске стильных автомобилей с футуристичным дизайном, снова покоряет автомобильную отрасль очередным шедевром. Компания презентовала специальную серию Trendy Red флагманской модели OMODA C5. Новинка уже появилась в официальных дилерских центрах бренда во всех регионах России, а также на онлайн-витрине.

Стильный и технологичный фастбэк-кроссовер в исполнении Trendy Red выделяется шикарным цветом кузова – насыщенного красного цвета, который подчеркивает безупречную геометрию автомобиля, притягивая восхищенные взгляды.

Omoda C5 Trendy Red

Версия Trendy Red стала долгожданной, она дополнила представленную ранее серию Black Diamond. Этот кроссовер тоже выглядит элегантным в глубоком черном цвете кузова без декоративных красных элементов, особенно в сочетании с оригинальными легкосплавными колесными дисками цвета антрацит. Трехмерный визуальный эффект фирменной решетки радиатора Star Diamond органично сочетается с динамичным обликом модели.

«Футуристичный среднеразмерный фастбэк-кроссовер OMODA C5 в специальной версии Trendy Red доступен на российском рынке на автомобилях с передним приводом в комплектации LIFESTYLE, оборудованных 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 147 л. с. и сопряженных с бесступенчатой коробкой передач. В январе 2024 года цвет кузова Trendy Red станет доступен для всех остальных комплектаций, включая версии с полным приводом», — рассказали в пресс-службе бренда.

На выбор потенциальных покупателей 8 вариантов палитры цветов экстерьера, три из которых можно по желанию клиента дополнить декоративными вставками красного цвета. Кроме этого, есть два варианта двухцветного окраса кузова. Вся подробная информация о технических характеристиках автомобилей OMODA доступна в интерактивном виртуальном пространстве O-Universe и на официальном сайте бренда.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: omoda.ru