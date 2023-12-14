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Цвет настроения — красный: в Россию привезли футуристичный кроссовер Omoda C5

OMODA вывела на рынок РФ специальную серию фастбэк-кроссовера C5 Trendy Red

Китайский бренд Omoda, специализирующийся на выпуске стильных автомобилей с футуристичным дизайном, снова покоряет автомобильную отрасль очередным шедевром. Компания презентовала специальную серию Trendy Red флагманской модели OMODA C5. Новинка уже появилась в официальных дилерских центрах бренда во всех регионах России, а также на онлайн-витрине.

Стильный и технологичный фастбэк-кроссовер в исполнении Trendy Red выделяется шикарным цветом кузова – насыщенного красного цвета, который подчеркивает безупречную геометрию автомобиля, притягивая восхищенные взгляды.

Omoda C5 Trendy Red
Omoda C5 Trendy Red
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Версия Trendy Red стала долгожданной, она дополнила представленную ранее серию Black Diamond. Этот кроссовер тоже выглядит элегантным в глубоком черном цвете кузова без декоративных красных элементов, особенно в сочетании с оригинальными легкосплавными колесными дисками цвета антрацит. Трехмерный визуальный эффект фирменной решетки радиатора Star Diamond органично сочетается с динамичным обликом модели.

«Футуристичный среднеразмерный фастбэк-кроссовер OMODA C5 в специальной версии Trendy Red доступен на российском рынке на автомобилях с передним приводом в комплектации LIFESTYLE, оборудованных 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 147 л. с. и сопряженных с бесступенчатой коробкой передач. В январе 2024 года цвет кузова Trendy Red станет доступен для всех остальных комплектаций, включая версии с полным приводом», — рассказали в пресс-службе бренда.

На выбор потенциальных покупателей 8 вариантов палитры цветов экстерьера, три из которых можно по желанию клиента дополнить декоративными вставками красного цвета. Кроме этого, есть два варианта двухцветного окраса кузова. Вся подробная информация о технических характеристиках автомобилей OMODA доступна в интерактивном виртуальном пространстве O-Universe и на официальном сайте бренда.

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Источник: omoda.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Omoda
14.12.2023
Фото:Omoda
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