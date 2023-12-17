#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Редкие кадры с «советским Range Rover» – УАЗ 3172
17 декабря
Редкие кадры с «советским Range Rover» – УАЗ 3172
На видео показали УАЗ-3170 и УАЗ-3172 –...
Легендарный трактор, который изменил все – видео о С-65 «Сталинец»
17 декабря
Легендарный трактор, который изменил все – видео о С-65 «Сталинец»
В документальном фильме показали С-65...
Neta L
17 декабря
Новый конкурент для Теслы может быть электрокаром и гибридом
Китайская компания Hozon Auto представила новый...

Выбил стекло в Ягуаре и обокрал среди белого дня (видео)

В Москве нашли вора, разбившего окно в машине и укравшего дорогой ноутбук

Сотрудники столичного уголовного розыска задержали 46-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в хищении дорогого имущества из припаркованной иномарки. У происшествия есть видеосвидетельство

«Предварительно установлено, что злоумышленник, находясь во 2-м Тружениковом переулке, обратил внимание на припаркованный автомобиль «Ягуар», в салоне которого находилась чёрная сумка с ноутбуком. Удостоверившись, что владельца транспортного средства рядом нет, он разбил стекло левой задней пассажирской двери и похитил её, после чего скрылся. Материальный ущерб составил 110 тысяч рублей», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Как облегчить жизнь автолюбителю зимой – 5 простых советов

Сам задержанный рассказал, что ноутбук он уже успел продать, а деньги – потратить. Теперь его ждет суд в связи с возбужденным уголовным делом по части 2 статьи 158 УК РФ. Пока же он помещен под подписку о невыезде.

Источник: МВД Медиа

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:МВД "Медиа"
17.12.2023
Фото:МВД "Медиа"
Поделиться:
Оцените материал:
0