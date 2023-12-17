Выбил стекло в Ягуаре и обокрал среди белого дня (видео)

В Москве нашли вора, разбившего окно в машине и укравшего дорогой ноутбук

Сотрудники столичного уголовного розыска задержали 46-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в хищении дорогого имущества из припаркованной иномарки. У происшествия есть видеосвидетельство

«Предварительно установлено, что злоумышленник, находясь во 2-м Тружениковом переулке, обратил внимание на припаркованный автомобиль «Ягуар», в салоне которого находилась чёрная сумка с ноутбуком. Удостоверившись, что владельца транспортного средства рядом нет, он разбил стекло левой задней пассажирской двери и похитил её, после чего скрылся. Материальный ущерб составил 110 тысяч рублей», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.

Сам задержанный рассказал, что ноутбук он уже успел продать, а деньги – потратить. Теперь его ждет суд в связи с возбужденным уголовным делом по части 2 статьи 158 УК РФ. Пока же он помещен под подписку о невыезде.

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Источник: МВД Медиа