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Немецкая надежность, крепкое шасси: семейная иномарка за миллион рублей

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать хороший Opel Zafira за 1 млн рублей

Крепкий семейный автомобиль в пределах миллиона рублей – эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев изучил рынок компактвэнов с пробегом и выделил модели, которые можно рассматривать к покупке. В частности, остановился на Opel Zafira – такие машины у нас продавали с 2011 года.

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Opel Zafira
Opel Zafira

Ближайший родственник Зафиры – Chevrolet Orlando, у которого схожие наборы агрегатов. Также много общих деталей и узлов Astra J и Insignia. При длине кузова 4658 мм у Зафиры бывает третий ряд сидений – в качестве опции. За 10-летние машины сейчас просят от миллиона рублей.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— От изобилия моторов разбегаются глаза, но наилучший баланс ресурса, надежности и стоимости содержания дают старые атмосферники 1.6 (115 л. с.) и 1.8 (140 л. с.). Однако сочетаются только с МКП. Если нужен автомат, то путь ведет к наддувному бензиновому 1.4 (140 л. с.) или дизелю 2.0 (165 л. с.).

В первом случае получаем не очень надежный гидроавтомат 6T45, во втором – крепкий и выносливый F40. Далее всё сводится к тому, готовы ли вы возиться с нежным и болезненным дизелем, чей ресурс оценивается всего-то в 250 тысяч км, несмотря на чугунный блок. Бензиновый 1.4 тоже капризен, но больше в части катушек зажигания и термостата, да масложор придется сдерживать.

К подвеске вопросов нет, есть к коррозии – язвы на арках и порогах могут появиться быстро. Надежность вполне немецкая, на многих машинах до 150 тысяч км ничего не ломалось. В пятиместной версии багажник около 700 л.

Салон Zafira с опциональным третьим рядом
Салон Zafira с опциональным третьим рядом

Словом, все бензиновые версии Зафиры можно рассматривать к покупке. А какие еще похожие модели есть на рынке и чего от них ждать? Изучите нашу подборку!

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Opel
Количество просмотров 1
18.12.2023
Фото:Opel
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