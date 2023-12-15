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К весне 2024 года Toyota намерена сократить отставание по выпуску новых авто

Toyota нашла 3 причины остановить прием заказов на Land Cruiser и другие модели

Японский производитель Toyta ограничил прием заказов на некоторые модели в связи с тем, что бренду до сих пор не удалось сократить отставание в производстве, возникшее на фоне пандемии Covid-19.

В частности, официальные дилеры с ноября не принимают заказы на Toyota Alphard, также нет возможности заказать Toyota Land Cruiser 300 и Aqua. Японские СМИ пишут, что эта ситуация негативно отражается на продажах новых автомобилей — из-за ограничений в период с апреля по ноябрь текущего года был зафиксирован рост продаж только по двум месяцам.

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Эксперты в качестве факторов происходящего рассматривают три основные причины:

  • первая причина: спрос превышает производственный потенциал заводов, и дело не только в пандемии;
  • вторая причина: тысячи принятых заказов, которые до сих пор не выполнены;
  • третья причина: изменения в модели дистрибуции — если раньше четыре категории дилеров продавали строго определенный перечень моделей, то теперь все продают всё.

По словам руководителя одного из дилерских центров Toyota, такая схема повлияла на количество заказов на некоторые популярные модели. Но, несмотря на все возникшие сложности, Toyota предпринимает необходимые усилия, чтобы исправить сложившуюся ситуацию.

На текущий момент срок поставок новых автомобилей уже сокращен с полугода до 4-4,5 месяцев, а к весне 2024 года планируется его уменьшить до четырех месяцев.

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Источник: Nikkei Asia

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:EPA
15.12.2023
Фото:EPA
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