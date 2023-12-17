Ни за что не угадаете, какую новинку представил бренд Bentley
Этот мед станет подарком на корпоративных мероприятиях, визитах к клиентам, благотворительных мероприятиях и в рамках программ вознаграждения и признания коллег.
История создания этого уникального мёда началась в 2019 году, когда Bentley установил два улья в своей штаб-квартире в Крю, при поддержке бортников графства Чешир. С течением времени количество ульев выросло до 17, где сейчас обитает более миллиона пчёл.
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Из двух старейших ульев, расположенных в Пимс-Лейн, был собран мёд, который превратили в лимитированную партию под названием Black Edition Label.
Всего будет произведено 500 банок этого эксклюзивного мёда.
Оставшиеся 15 ульев позволили собрать ещё 1000 банок «обычного» мёда, который также будет представлен в новой фирменной упаковке, разработанной специально для этого продукта.
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Источник: Bentley
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