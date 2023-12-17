Ни за что не угадаете, какую новинку представил бренд Bentley

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Мёд Black Edition Label от Bentley – эксклюзивный подарок, который нельзя купить

Этот мед станет подарком на корпоративных мероприятиях, визитах к клиентам, благотворительных мероприятиях и в рамках программ вознаграждения и признания коллег.

Black Edition Label by Bentley
Black Edition Label by Bentley

История создания этого уникального мёда началась в 2019 году, когда Bentley установил два улья в своей штаб-квартире в Крю, при поддержке бортников графства Чешир. С течением времени количество ульев выросло до 17, где сейчас обитает более миллиона пчёл.

Black Edition Label by Bentley
Black Edition Label by Bentley
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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Из двух старейших ульев, расположенных в Пимс-Лейн, был собран мёд, который превратили в лимитированную партию под названием Black Edition Label.

Всего будет произведено 500 банок этого эксклюзивного мёда.

Black Edition Label by Bentley
Black Edition Label by Bentley

Оставшиеся 15 ульев позволили собрать ещё 1000 банок «обычного» мёда, который также будет представлен в новой фирменной упаковке, разработанной специально для этого продукта.

Источник: Bentley

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Bentley
Количество просмотров 2
17.12.2023
Фото:Bentley
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