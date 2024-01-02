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Выиграй Ладу
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МАЗ, живи! Эпичная битва с грязью – «Трансформеры» просто отдыхают

На видео показали процесс спасения застрявшего МАЗа – в ход пошла тяжелая техника

Могучие механизмы, лязг металла, рев моторов, треск рвущихся металлических тросов – и все это не киношно-лощеное, а самое что ни на есть реальное. Как давно вы были на селе? Выходили на заре в туман, припадали к цветам, втягивали ноздрями землю, а то и что позабористее? Это видео вернет вас к истокам, по дороге выбив всю урбанистическую дурь.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Ребята пробуют вытащить засевший в раскисшем кювете МАЗ 6х4 с помощью мощного сочлененного бульдозера и (вероятно) такой-то матери. Ситуация усугубляется тем, что МАЗ гружен под завязку, а задние колеса просто утопают в чавкающей жиже.

Нельзя просто взять и переделать ракетовоз в самосвал. И вот почему!

Выручать друга подкатывает пропашной трактор, а затем на помощь приходят армейский ЗИЛ, огромный New Holland и многоэтажные (мы так полагаем) словесные конструкции. Все это смотрится на одном дыхании, как хороший фильм.

Видео, конечно, не без ложки дегтя, да и могло ли быть по-другому в блокбастере такого жанра. Дело в том, что концовка... Впрочем, давайте обстоятельно посмотрим ролик. И дождемся продолжения!

Видео: MNOGO TEHNIKI

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Youtube
02.01.2024
Фото:Youtube
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