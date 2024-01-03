ГАЗы и ЗИЛы, которых вы (скорее всего!) никогда не видели

Найдено восемь редчайших модификаций советских грузовиков

Советская грузовая техника вызывает понятную ностальгию, но нельзя не признать, что на специфичные модификации, необходимые для какой-то определенной работы, грузовой автопром СССР был довольно скуп. Это сейчас можно спокойно заказать эвакуатор, кран или еще что покруче. А в былые времена автохозяйствам приходилось зачастую выкручиваться самостоятельно.

Именно так однажды в Чернигове появился оригинальный грузовик на шасси трехосного ЗИЛ-131. Создало его предприятие «Кинотехпром», находившемся в ведении Госкино УССР. Машина входила в состав так называемого «водолазного комплекса», состоящего из тягача с бортовой платформой и прицепа со спецоборудованием.

Догадались, что за спецоборудование такое? Комплекс был построен для одной из советских киностудий для обеспечения подводных киносъемок. По техзаданию требовалось разместить в кабине всю команду водолазов, сохранив при этом длинную бортовую платформу.

Именно поэтому на шасси «сто тридцать первого» ЗИЛа пришлось городить оригинальную бескапотную кабину, а кузов с тремя откидными бортами позаимствовать у ЗИЛ-133Г1, несколько укоротив заднюю чсть. Интересный получился аппарат – жаль, что он был одним-единственным. Но техники с подобной «родословной» было немало – смотрим!

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Источник: Гора автофактов