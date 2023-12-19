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Установку ГБО на машину нужно согласовывать с ГИБДД по этой причине — объясняем нюансы

Водителям рассказали о цене, плюсах и минусах установки ГБО на автомобиль

При помощи специального газобаллонного оборудования (ГБО) автомобиль может работать не только на бензине или дизельном топливе, но и на газе. Установка такой модификация значительно экономит средства, по этой причине установка ГБО очень популярна у российских водителей.

С момента изобретения ГБО систему регулярно модернизировали, и в нынешнем виде она более безопасна и надежна. В настоящее время есть шесть поколений газового оборудования, но процесс его установки достаточно трудоемкий. К тому же не стоит забывать, что не предусмотренная заводом-изготовителем установка будет незаконной, если не получить предварительного согласования с ГИБДД.

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Плюсы ГБО

  • экономия средств на топливе — сжиженный газ в РФ стоит гораздо дешевле бензина
  • увеличение срока службы свечей зажигания благодаря меньшему образованию на них нагара
  • экологичность: машины с ГБО не так вредят окружающей среде из-за меньших выбросов оксидов углерода, азота и углеводородов в выхлопных газах

Минусы ГБО

  • высокие затраты при покупке оборудования
  • экономическая неэффективность в случаях редкой эксплуатации авто
  • утрата гарантии на двигатель при установке ГБО на новую машину
  • уменьшение пространства в багажнике и салоне
  • потеря мощности двигателя из-за различий в октановом числе газа и бензина
  • сложности с легализацией и трудности при установке ГБО
  • возможные сложности при продаже автомобиля
  • ограничения на парковку в подземных паркингах.

При установке ГБО важно учитывать индивидуальность подбора всех компонентов конкретного автомобиля. Газовые баллоны по своим объемам обычно сопоставимы с топливным баком, их устанавливают в нише для хранения запасного колеса. Остальные компоненты ГБО, включая редуктор, газовые магистрали и мультиклапан, выбираются в зависимости от мощности двигателя.

Специалисты рекомендуют устанавливать ГБО только в специализированных сервисах, важно взять все необходимые сертификаты и документы, которые необходимы для регистрации в ГИБДД.

Если говорить о стоимости ГБО, то она может значительно отличаться в зависимости от компании-производителя и используемого оборудования. В Москве, например, в 2023 году за переоборудование автомобиля на газ ценник варьировался от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Источник: live24.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
19.12.2023
Фото:Depositphotos
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