В договоре купли-продажи завода Hyundai Motor предусмотрят пункт об обратном выкупе

Hyundai Motor продает завод в Петербурге за символические 10 тысяч рублей

Руководство южнокорейского автопроизводителя Hyundai Motor приняло решение продать свой завод в Петербурге за символические 140 тысяч вон (порядка 10 тыс. рублей по актуальному курсу). Новость об этом появилась в ведущих корейских изданиях.

СМИ предположили, что в договоре продажи будет предусмотрен пункт о возможности выкупа предприятия. Таблоиды пишут, что стоимость завода Hyundai Motor оценивается в 287,3 млрд вон (порядка 19,8 млрд рублей).

В качестве покупателя выступит российская компания «Арт-Финанс». В настоящее время переговорный процесс о всех нюансах сделки подходит к завершающей стадии. Ранее эта компания приобрела активы Volkswagen в России.

С конвейеров построенного в 2010 году завода Hyundai Motor сходили автомобили Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio. Объем выпуска превышал 200 тысяч автомобилей в год. Предприятие прекратило производство в марте 2022 года. В сентябре текущего года глава Минпромторга РФ, вице-премьер Денис Мантуров в кулуарах промышленной выставки «Иннопром Казахстан» заявил, что покупателем завода Hyundai в Петербурге станет российская компания.

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Источник: biz.chosun.com