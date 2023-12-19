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В договоре купли-продажи завода Hyundai Motor предусмотрят пункт об обратном выкупе

Hyundai Motor продает завод в Петербурге за символические 10 тысяч рублей

Руководство южнокорейского автопроизводителя Hyundai Motor приняло решение продать свой завод в Петербурге за символические 140 тысяч вон (порядка 10 тыс. рублей по актуальному курсу). Новость об этом появилась в ведущих корейских изданиях.

СМИ предположили, что в договоре продажи будет предусмотрен пункт о возможности выкупа предприятия. Таблоиды пишут, что стоимость завода Hyundai Motor оценивается в 287,3 млрд вон (порядка 19,8 млрд рублей).

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В качестве покупателя выступит российская компания «Арт-Финанс». В настоящее время переговорный процесс о всех нюансах сделки подходит к завершающей стадии. Ранее эта компания приобрела активы Volkswagen в России.

С конвейеров построенного в 2010 году завода Hyundai Motor сходили автомобили Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio. Объем выпуска превышал 200 тысяч автомобилей в год. Предприятие прекратило производство в марте 2022 года. В сентябре текущего года глава Минпромторга РФ, вице-премьер Денис Мантуров в кулуарах промышленной выставки «Иннопром Казахстан» заявил, что покупателем завода Hyundai в Петербурге станет российская компания.

Источник: biz.chosun.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Петр Ковалев/ТАСС
Количество просмотров 1
19.12.2023
Фото:Петр Ковалев/ТАСС
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