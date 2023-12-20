В Челябинской области пожарные спасли кота из огня (видео)
Очередное происшествие с огнем – к счастью, с хорошим финалом. Сотрудникам МЧС в Челябинской области пришлось спасать из огня не только людей, как это часто и бывает в таких случаях. Загорелся старый дом – по предварительной версии, замкнуло электропроводку, и от искры вековое дерево вспыхнуло, как порох.
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Домашний питомец одной из хозяек как раз в это время забрался в подвал – и на беду эпицентр возгорания находился именно там. Но огнеборцы подоспели вовремя, проникли в подвальное помещение и приступили к тушению.
Им удалось вытащить шерстяное чудо из огненной ловушки и передать хозяйке здоровым, невредимым, хоть и изрядно перепуганным. Надеемся, большая миска молока решила эту проблему.
МЧС напоминает о мерах безопасности:
- следить за состоянием проводки;
- использовать исправное электрооборудование;
- не оставлять без присмотра включенные электроприборы;
- выключать технику на ночь и уходя из дома.
Ну а в качестве финального мажорного аккорда предлагаем посмотреть видеоролик о чудесном спасении этого сурового челябинского хищника.
Источник: МЧС России
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