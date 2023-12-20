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В Челябинской области пожарные спасли кота из огня (видео)
20 декабря
В Челябинской области пожарные спасли кота из огня (видео)
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В Челябинской области пожарные спасли кота из огня (видео)

Кот забрался в подвал дома, в котором замкнуло проводку и начался пожар

Очередное происшествие с огнем – к счастью, с хорошим финалом. Сотрудникам МЧС в Челябинской области пришлось спасать из огня не только людей, как это часто и бывает в таких случаях. Загорелся старый дом – по предварительной версии, замкнуло электропроводку, и от искры вековое дерево вспыхнуло, как порох.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Домашний питомец одной из хозяек как раз в это время забрался в подвал – и на беду эпицентр возгорания находился именно там. Но огнеборцы подоспели вовремя, проникли в подвальное помещение и приступили к тушению.

Им удалось вытащить шерстяное чудо из огненной ловушки и передать хозяйке здоровым, невредимым, хоть и изрядно перепуганным. Надеемся, большая миска молока решила эту проблему.

МЧС напоминает о мерах безопасности:

  • следить за состоянием проводки;
  • использовать исправное электрооборудование;
  • не оставлять без присмотра включенные электроприборы;
  • выключать технику на ночь и уходя из дома.

Ну а в качестве финального мажорного аккорда предлагаем посмотреть видеоролик о чудесном спасении этого сурового челябинского хищника.

Источник: МЧС России

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемИннокентий Кишкурно
20.12.2023
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