Крепкая подвеска, надежный мотор, есть АКП: добротный «кореец» за 600 т.р.

«За рулем» нашел способ выбрать удачный и недорогой Hyundai Getz с пробегом

Осталась ли еще на рынке б/у авто иномарки за 500-600 тысяч – и чтоб не гнила, не «сыпалась» и не досаждала глюками? Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев выбрал несколько таких вариантов – и, в частности, остановился на корейском хэтчбеке Hyundai Getz. Такие машинки продавали у нас до 2010 года – и вопреки стереотипам о «малышах», они проявили неожиданную жизнестойкость.

Hyundai Getz

В том числе – по кузову, что для вторых или третьих рук особенно ценно. Примерно половина продавцов на вторичке прямо сейчас готовы расстаться с Гетсом за цену от 600 тысяч рублей. За полмиллиона можно отыскать варианты с пробегом 150–180 тысяч км.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— Все главные агрегаты простые и без затей. При рестайлинге (2005) вылечили хлипкую МКП – стала выдерживать 200 тысяч км. Четырехступенчатый автомат A4AF3 создан совместно с Mitsubishi, в поздних версиях до первого ремонта ходит порой 250 тысяч км.

Из моторов лучше избегать чахлого младшенького 1.1 (66 л. с.) – три цилиндра, высокая склонность к перегреву, быстро загрязняются дроссель и свечи, необходимо часто регулировать тепловые зазоры.

Двигатели 1.4 (97 л. с.) и 1.6 (105 л. с.) уже с гидрокомпенсаторами, намного более спокойные и терпеливые. Все моторы настроены на АИ‑92, у всех чугунный блок – прекрасно поддаются капремонту. Заметный угар масла развивается к 200 тысячам км. Ресурс – свыше 350 тысяч км.

У Гетца вполне взрослая подвеска: если не гонять по ухабам, до 100 тысяч км ничего не случается. И на редкость стойкий рулевой механизм. Недостатки: тесен багажник, мал ресурс расходников тормозной системы.

Hyundai Getz

А какие еще достойные внимания иномарки за 500-600 тысяч рублей сейчас остались на рынке? Читайте в нашей статье!