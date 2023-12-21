Топ-5 самых надежных авто для России

Названы лучшие автомобили, способные ответить на вызовы русской зимы

Для комфортного передвижения в условиях русской зимы нужен автомобиль с мощным двигателем, емким аккумулятором и полным приводом. А высокий дорожный просвет – не прихоть, а необходимость, наряду с «зимними» опциями. Эксперты издания 110km.ru составили топ-5 автомобилей разной ценовой категории, которые достойно выдержат все вызовы русской зимы.

Lada Niva Legend — легендарный отечественный автомобиль, который выпускается вот уже 46 лет. Niva Legend оснащается мотором объемом 1,7 л мощностью 83 л.с., пятиступенчатой «механикой», привод — полный. Небольшой вес машины и оптимальный дорожный просвет в сочетании с короткой базой и понижающей передачей позволяют преодолевать любое бездорожье. Цена — от 829,9 тысячи рублей. Внедорожная версия Niva Bronto с клиренсом до 240 мм, межосевыми и межколесными блокировками дифференциалов и «зубастыми» покрышками на 15-дюймовых дисках стоит от 1,353 млн рублей.

УАЗ Патриот превосходит Ниву по габаритам и мощности – он оснащен бензиновым мотором объемом 2,7 л (150 л.с. (235 Нм). У него отличная проходимость благодаря дорожному просвету в 210 мм. Цена внедорожника с двигателем стандарта Евро-2 стартует от 1,48 млн рублей, с Евро-5 будет дороже на 20 тыс. рублей, а версия Limited — от 1,75 млн рублей.

Renault Duster адаптирован к непростым условиям в России. Дизельная полноприводная версия Duster второго поколения оснащена двигателем объемом 1,5 л мощностью 109 л.с. (240 Нм) и «механикой». Мотор при хорошем обслуживании без проблем преодолеет больше 400 тысяч км. Дорожный просвет 210 мм, цена на модели 2-3 лет варьируется от 1,7 до 2,7 млн рублей. Топовые версии оснащены обогревом сидений, боковых зеркал, руля, лобового и заднего стекол, есть дистанционный запуск двигателя.

Nissan X-Trail тоже неплохо приспособлен к низким температурам и плохим дорогам. У него усовершенствованная подвеска и энергоемкий аккумулятор, есть много обогревов.

У обновленного X-Trail на выбор два мотора: объемом 2,0 литра (144 л.с.) и 2,5 литра (171 л.с.). Оба – в паре с «механикой» или вариатором и полным приводом. Цена кроссоверов возрастом 3 года стартует от 2,4 млн рублей и доходит до 4 млн рублей в зависимости от версии и комплектации.

Geely Monjaro — этот кроссовер создан на архитектуре СМА, как и Volvo XC40, но превосходит в размерах даже Volvo XC60. Для россиян предлагается единственная модификация с турбомотором объемом 2,0 л мощностью 238 л.с. (350 Нм), 8-диапазонным «автоматом» и системой интеллектуального полного привода.

В пакете «зимних» опций есть подогрев всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Цена Geely Monjaro от 4,67 до 4,97 млн рублей, можно сэкономить почти 500 тысяч на скидках.

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Источник: 110km.ru