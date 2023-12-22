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В Россию привезли кроссовер с «Улыбкой тигра» дешевле китайских аналогов

Кроссовер Kia Sonet за 2,7 млн рублей нашли на рынке РФ

Дилер в Петербурге продает единственный на российском рынке субкомпактный кроссовер Kia Sonet. Его цена без учета скидок составляет 2,699 млн рублей.

С того момента, как в июле текущего года впервые в России появился Sonet, цена на него практически не изменилась. Тогда аналогичный кроссовер 2023 года выпуска с символическим пробегом продавался за 2,68 млн рублей. Для сравнения — большинство китайских кроссоверов, официально представленных в нашей стране, продаются дороже.

Kia Sonet
Kia Sonet
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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В частности, за BAIC X55 калининградской сборки просят минимум 2,95 млн рублей, Omoda C5 в средней комплектации Ultimate достанется по цене от 2,949 млн рублей, а Geely Coolray нового поколения выставлен по цене 2,59 млн рублей.

Kia Sonet построен на одной платформе с аналогичным по размеру паркетником Hyundai Venue, его выпуском занимается завод Kia в индийском городе Анантапур. Автомобиль оснащен атмосферником объемом 1,5 л мощностью 115 л.с., вариатором, привод – передний.

Kia Sonet
Kia Sonet

Продавец не раскрыл весь список опций, но на снимке можно рассмотреть двухцветный салон с черно-бежевой кожаной отделкой и привычный для россиян руль слева. Известно, что руль обтянут кожей и он мультифункциональный, есть медиасистема с сенсорным дисплеем, кондиционер, подогрев передних сидений.

Kia Sonet
Kia Sonet
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Источник: avtonovostidnya.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Kia
22.12.2023
Фото:Kia
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