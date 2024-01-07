В 2023 году по всему миру продано 86 млн новых машин, и это не предел

S&P Global Mobility: в 2024 году продажи легковых машин превысят 88,3 млн штук

Продажи новых легковых автомобилей по итогам 2023 года выросли по всему миру на 8,9% и достигли отметки в 86 млн единиц. В 2024 году этот показатель увеличится еще на 2,8% и достигнет отметки в 88,3 млн единиц. К такому выводу пришли эксперты аналитической компании S&P Global Mobility.

По их мнению, мировой автопром постепенно восстанавливается от последствий пандемии Covid-19, а также локдаунов и дефицита электронных компонентов.

В частности, в Европе эксперты прогнозируют рост продаж на 2,9% до 15,1 млн автомобилей. Причем эти данные с учетом того, что сокращаются субсидии на электромобили, есть риск экономического спада и грозит рост цен. В США продажи вырастут на 2% до 15,9 млн единиц, допускают специалисты. На рынок электрокаров до конца 2024 года выйдет около 100 новых полностью электрических моделей.

Что касается Китая, то там продажи могут вырасти на 4,2% до 26,4 млн экземпляров. Доля новых электромобилей от общего объема продаж вырастет до 44%.

В 2024 году доля новых электрокаров может вырасти до 16,2%. Кроме того, аналитики компании предполагают в 2024 году небольшое снижение объемов производства легковых автомобилей в мировом масштабе.

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Источник: 110km.ru