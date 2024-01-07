#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ВыходныеКитайские автоТуристическая РоссияШиныIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
По этой технологии китайцы тоже выбились в лидеры
7 января
По этой технологии китайцы тоже выбились в лидеры
Беспилотники 3-го уровня BYD разрешили...
Кое-кто бьет неприятные рекорды: опубликована статистика отзывных кампаний
7 января
Кое-кто бьет неприятные рекорды: опубликована статистика отзывных кампаний
NHTSA привела статистику по отзывным кампаниям...
В 2023 году по всему миру продано 86 млн новых машин, и это не предел
7 января
В 2023 году по всему миру продано 86 млн новых машин, и это не предел
S&amp;P Global Mobility: в 2024 году продажи...

В 2023 году по всему миру продано 86 млн новых машин, и это не предел

S&amp;P Global Mobility: в 2024 году продажи легковых машин превысят 88,3 млн штук

Продажи новых легковых автомобилей по итогам 2023 года выросли по всему миру на 8,9% и достигли отметки в 86 млн единиц. В 2024 году этот показатель увеличится еще на 2,8% и достигнет отметки в 88,3 млн единиц. К такому выводу пришли эксперты аналитической компании S&P Global Mobility.

По их мнению, мировой автопром постепенно восстанавливается от последствий пандемии Covid-19, а также локдаунов и дефицита электронных компонентов.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Ладам вернули мотор 1.8! Подробности и видео

В частности, в Европе эксперты прогнозируют рост продаж на 2,9% до 15,1 млн автомобилей. Причем эти данные с учетом того, что сокращаются субсидии на электромобили, есть риск экономического спада и грозит рост цен. В США продажи вырастут на 2% до 15,9 млн единиц, допускают специалисты. На рынок электрокаров до конца 2024 года выйдет около 100 новых полностью электрических моделей.

Что касается Китая, то там продажи могут вырасти на 4,2% до 26,4 млн экземпляров. Доля новых электромобилей от общего объема продаж вырастет до 44%.

В 2024 году доля новых электрокаров может вырасти до 16,2%. Кроме того, аналитики компании предполагают в 2024 году небольшое снижение объемов производства легковых автомобилей в мировом масштабе.

Источник: 110km.ru

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
07.01.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0