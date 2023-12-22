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Фанатам надежных рамных внедорожников понравится эта новинка, но есть один нюанс

В Россию завезли партию новых Mitsubishi Montero Sport по цене от 4,9 млн рублей

Хорошая новость для всех поклонников надежных рамных внедорожников — на рынке России появился семиместный Mitsubishi Montero Sport. В наличии у дилеров есть порядка 50 автомобилей 2022-2023 годов выпуска по цене от 4,99 млн рублей.

Mitsubishi Montero Sport является копией Pajero Sport, знакомого российским покупателям, переименованной для испаноязычных стран. Из объявления о продаже таких автомобилей становится очевидно, что дешевле всего его можно купить в Перми и Тамбове – там его цена составляет 4,990 млн и 5 млн рублей соответственно. Стоимость в Петербурге, Туле, Тюмени и Москве достигает до 5,6 млн рублей.

Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
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Есть один нюанс — в Россию привезли только бензиновую версию, несмотря на то, что есть вариант с дизелем. У внедорожников атмосферный двигатель V6 объемом 3,0 л и мощностью 209 или 216 л.с., с классическим восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом Super Select от Mitsubishi.

В списке оснащения даже у самых бюджетных Montero Sport — кожаная отделка салона, передние фронтальные и боковые подушки безопасности, круиз-контроль, задний парктроник с камерой заднего вида, светодиодная оптика с датчиком света, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, мультируль, люк в крыше, третий ряд сидений и 18-дюймовые литые диски.

Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
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Источник: avtonovostidnya.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Mitsubishi
22.12.2023
Фото:Mitsubishi
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